Calitatea serviciilor va atrage clienţii

În decursul lunii august au fost terminate lucrările de construcţie a grandiosului restaurant „F&N GILA” din centrul localităţii Petrovasâla. Obiectivul turistic al familiei Bojin a fost construit la inţiativa Anitei, soţia lui Emanuel Bojin, care, după câţiva ani petrecuţi la muncă provizorie în străinătate, au hotărât să se întoarcă în satul lor natal. Visul lor s-a împlinit şi pentru faptul că, cei doi tineri căsătoriţi se simt cel mai frumos şi bine pentru că sunt alături de cei dragi, şi de bunicii lor.

– Anul trecut, eu cu soţul meu Emanuel, am ajuns la ideea de a construi un restaurant pentru organizarea ceremoniei de cununie, a botezurilor, a zilei onomastice, dar şi pentru diferite manifestări distractive. Am asigurat surse pentru cumpărarea unui teren pentru construcţii în centrul satului. În luna noiembrie 2017 am pus piatra de temelie a acestui obiectiv. Referitor la aspectul de arhitectură al clădirii, sugestii de specialitate din acest domeniu ne-au fost oferite din partea arhitectului Andriana Meza care ne-a pus la dispoziţie şi unele soluţii privind mobilarea spaţiului din interior. Părinţii soţului, tatăl Nicu şi mama Emanuela care se găsesc actualmente la muncă provizorie în S.U.A. ne-au ajutat foarte mult în realizarea acestui proiect. Le suntem recunoscători pentru sprijinul acordat, şi mereu vom fi cu gândul la ei. De asemenea, le mulţumim şi părinţilor mei, stabiliţi în Austria de mai mulţi ani, pentru tot ajutorul pe care ni le-au oferit, şi ne-am dori din suflet să-i avem pe toţi cei dragi aici aproape de sufletul nostru atunci când va fi pus în funcţie acest restaurant.

Ion Mărgan

