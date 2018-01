Lună după lună, pe parcursul întregului an, revista pentru copii ,,Bucuria copiilor” s-a tipărit şi s-a distribuit elevilor din şcolile generale cu limba română de predare. Faptul că însuşi numele revistei ne duce cu gândul la bucurii, iar luna în care apare ultimul număr din acest an este luna bucuriilor, ne îndreptăţeşte să credem că şi în anul lăsat în urmă am adus bucurii cititorilor noştri fideli.

Cu toate că anul calendaristic nu coincide cu anul şcolar, acest lucru nu a reprezentat un impediment să cuprindem tot ceea ce s-a întâmplat în şcolile noastre, să publicăm succesele şi rezultatele elevilor noştri, să le oferim texte cât mai interesante din care să înveţe câte ceva.

Primul număr, aşa cum este şi firesc, apare în ianuarie, după marile sărbători creştine şi după vacanţa de iarnă. Întreg numărul este dedicat anotimpului în care ne aflăm şi începutului unui nou semestru. Structura revistei este bine stabilită, iar pe parcursul unui an intervenim doar cu unele rubrici noi, atunci când considerăm că cele de până atunci şi-au epuizat temele sau pentru că am găsit altele care pot fi mai interesante pentru micii noştri cititori.

Practic, revista este împărţită în patru compartimente, având la bază anotimpurile în care apare. Astfel, începând cu primul număr din fiecare an, din ianuarie, rubricile şi temele tratate sunt dedicate, în bună măsură, iernii, fie că este vorba despre lucrările literare sau plastice ale copiilor sau despre sărbătorile creştine, diferite emulaţii pe care le cuprindem ori de alte teme din conţinutul revistei.

Ioța BULIC

Articolul integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 52-01 din 30 decembrie 2017 – 06 ianuarie 2018