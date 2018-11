Târgul Internaţional de Mobilier, Echipament şi Decoraţii Interioare, cel de-al 56-lea la rând, s-a deschis săptămâna trecută la Târgul de Mostre de la Belgrad şi a durat până în 11 noiembrie. Anul acesta la Târgul de Mobiler au expus produse peste 500 de expozanţi străini şi din Serbia.

Târgul a fost inaugurat de ministrul Comerţului, Turismului şi Telecomunicaţiilor, Rasim Ljajić, care a evidenţiat că, în pofida anuţurilor din trecut cum că industria de prelucrare a lemnului va da eşec, această industrie înregistrează o creştere de nouă procente, iar vânzarea mobilei pe piaţa internă de 14 procente, pe când exportul s-a majorat anul trecut cu 16 procente şi, după cum a afirmat dânsul, a atins valoarea de 418 milioane de euro.

„Aceasta nu este definitiv şi nu este capacitatea întreagă a industriei nostre de prelucrare a lemnului. Considerăm că există spaţiu pentru majorarea în continuare a acestei cifre de afaceri şi pentru avansarea pe parcurs a acestei ramuri economice, deoarece aceasta este una dintre industriile care poate ajuta şi creşterea produsului social brut şi micşorarea şomajului în ţară şi, în special, poate stimula majorarea exportului nostru”, a evidenţiat Ljajić.

El a spus că are impresia că Târgul de Mobilier progresează din an în an, începând cu „designul“ standurilor şi întreaga lui organizare şi până la numărul tot mai mare de participanţi.

Tiberiu LĂPĂDAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 17 noiembrie 2018.