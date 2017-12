Când este vorba despre importul de lapte, se poate spune că el a depăşit 59 milioane de dolari.

Importul din luna ianuarie până în luna octombrie a atins valoarea de 1,4 miliarde de dolari , iar excedentul a fost mai mic de 6,2 la sută şi a atins nivelul de 1,3 miliarde de dolari.

Importul de animale, carne, lapte şi nutreţuri concrentrate pentru animale a crescut drastic în anul 2017. Din luna ianuarie până în luna octombrie am importat animale vii în valoare de 20,5 milioane de dolari, respectiv cu 50,5 la sută mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut. Până în luna octombrie am importat lapte, lactate şi ouă în valoare de 59,2 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creştere de 35,1 la sută. Pentru carne şi produse din carne au fost cheltuite chiar 107,3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o majorare de 18,8 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut. Am importat şi mai multe nutreţuri concentrate, pentru care au fost plătite 57,3 milioane de dolari, iar aceasta reprezintă o majorare de 25,7 la sută. Pentru carnea de porc pe care am cumpărat-o în străinătate, au fost cheltuite 54 milioane de dolari.

George SUBU

