Un fenomen de recuperare culturală, declanşat odată cu prăbuşirea comunismului, „celebrează Balcanii aşa cum sunt ei: înapoiaţi şi orientali, corporali şi semi-rurali, grosolani, amuzanţi, dar şi familiari, intimi.” (Antoaneta Olteanu – Homo balcanicus, Trăsături de mentalităţi balcanice; Bucureşti, Paideia, 2004). Numai că intimitatea alunecă, aici în Balcani, spre indiscreţie şi corporalitate. Întreaga regiune balcanică, redescoperă dansul din buric, muzica cu rezonanţe orientale, tavernele împănate cu mostre de folclor licenţios, turcesc, arăbesc sau ţigănesc.

Balcanii reunesc aşadar spaţii geografice omogene, dar în acelaşi timp diferite, simboluri care definesc mentalităţi, valori culturale ce pendulează în permanenţă între est şi vest. Ne-am întrebat de multe ori, oare ce-a vrut să spună Petre Ţuţea prin – „Balcanii sunt curul Europei!” Nu-i aşa că e o temă de reflecţie?

Slađana Batka din Doloave: Este un avantaj. În Occident oamenii sunt reci, lucrează mult și consumă fast-food.

În Balcani este altfel. Oamenii muncesc, dar reușesc să lege prietenii. E diferită și cultura. În țările din Balcani există de frumuseți naturale: munți, lacuri, stațiuni balneare, mări… Occidentul nu are cultura Balcanilor. Sunt fericită că trăiesc într-o țară balcanică.

Snežana Baba din Satu-Nou: Să trăiești în Balcani este un avantaj, deși acest lucru are și multe neajunsuri.Mi-am petrecut o parte din viață în Bosnia și Herțegovina, iar acum trăiesc în Voivodina. Consider că așa am devenit un om mai bogat. Multiculturalismul este vizibil la orice pas. Acesta este unul dintre avantaje. Crescând, copiii învață și limba mediului înconjurător, ceea ce îi face mai bogați și mai toleranți. Îmi place sistemul nostru educațional, deși poate că pare ciudat ceea ce spun. Mă bucur că știu unde se află orice țară de pe planetă și că am cunoștințe elementare despre fiecare dintre state. Științele naturale, matematica și fizica se studiază în amănunte, ceea ce ne face să judecăm mai bine. Frumusețile naturale din Balcanil sunt un alt avantaj. Pe o rază de numai câțiva kilometri poți alege dacă vei merge la scaldă sau la ski, dacă vei vizita un sălaș sau o grădină zoologică. Cei mai importanți sunt oamenii, pentru că ei înnobilează orice loc, oraș sau țară. Oamenii din Balcani sunt ospitalieri. Te ajută atât cât pot, au simțul umorului.

Ionel Panciovan, învățător pensionar din Voivodinț: Depinde din ce aspect! Dacă conpatrioții mei sunt cetățeni loiali și nu amestecă politica în sfera economiei, atunci mă confirm și accept. În tot cazul, aici lucrurile se complică. Însăși noțiunea de oameni balcanici, la Apus este interpretată ca „zona unde se poartă războaie și zonă de conflict”. Fetele mele au plecat în Suedia. Este una din rarele țări unde lucrurile sunt puse la punct. Trebuie să faci exact cum ți se spune și nu se permit improvizații. Eu m-am format ca intelectual aici și nu aș trăi acolo niciodată. Nu aș putea să concep să fiu dirijat dintr-un centru. În Balcani a trebuit totdeauna „o mână de fier”! Noi suntem mai dinamici și mai neiertători. Avem nevoie de o cultură, de un respect. Alegem în mod democrat, zicem noi. După un an, nu ne e bună alegerea. Ce e mai tragic 60 % nici nu iesă la alegeri și atunci cine e vinovat? Trebuie străinii să ne facă legea în țară. Pai acolo nici nu știu cine le este premier sau ministru. La noi persoana aleasă e luată imediat la „hulguială” ca pe ultimul om. Ce e cu dreptul minorităților? Este toată politica implicată și un haos. Dacă ar trebui să răspund din acest aspect, atunci aș prefera să trăiesc departe de implicarea politicii și a naționalismului care domină în Balcani. Aici nu mai este toleranță, fiecare cu ale sale și e vai de așa soartă!

Adrian Țăran, educator specializat din Vârșeț: Cred că este un dezavantaj! Din motiv că țăriile europene sunt sceptice când vine vorba de noi, cei ce trăim Balcani. Ne cam degradează, fără ca să ne cunoască. Fără ca să știe cine suntem și ce putem. Noi nu putem face ceva în plus în această privință. Nu-i putem convinge ca să-și schimbe părerea. Asta depinde în primul rând de conducerea țării și de imaginea care se trimite de la nivel înalt în lume. Ceea ce putem face individual, este să fim specialiști în meseriile noastre, să fim ceea ce suntem și să dăm un exemplu bun celor din jur.

Mircea Secoșan din Torac: Părerea mea este că e un avantaj să trăiești în Balcani – din mai multe aspecte. În primul rând, oamenii sunt foarte amabili și prietenoși, iar relațiile între ei sunt mai apropiate.

În al doilea rând, ritmul vieții ne permite să avem timp pentru familie și prieteni, să trăim viața din plin. În toate regiunile bucătăria este așezată pe primul loc. Popoarele balcanice au o moștenire istorică comună. Cultura, arta, sportul, muzica – acestea sunt domeniile sociale care pot uni oameni și asigura o înțelegere mai bună.

Cristian Giugea, profesor din Petrovasâla: Dezavantajul este faptul că în Balcani dintotdeauna au existat conflicte armate, începând de la războaielor balcanice, urmate de Primul şi al Doilea Război Mondial. Toate au cauzat nelinişte popoarelor înfrăţite. Totuşi, popoarele din Balcani, cu dragoste de neam, au reuşit să-şi păstreze tradiţia şi identitatea naţională. Aceasta este avantajul cel mai de preţ al popoarelor balcanice. Păstrarea unităţii naţionale este un fapt cu care se pot mândri. Prin unitate, s-a dezvoltat multiculturalitatea, ca mod de exprimare şi de păstrare a identităţii naţionale. Acesta este avantajul cel mai mare al popoarelor balcanice.

Gheorghiţă Sfera din Sân-Mihai: Însăşi faptul şi norocul de a trăi în pace pe aceste meleaguri balcanice este pentru mine un avantaj enorm. Fiecare popor din spaţiul balcanic şi-a păstrat, de-a lungul veacurilor, cultura, obiceiurile, tradiţia şi, cel mai important lucru, identitatea naţională. Fiecare popor şi naţiune a reuşit să-şi păstreze nealterate tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, ceea ce este un lucru formidabil, de apreciat. Dezavantajul este că, din fericire, între unele popoare apar conflicte, însă datorită relaţiilor de bună vecinătate acestea sunt trecute în planul doi sau că sunt pe cale de dispariţie. Pe aceste meleaguri toţi suntem înfrăţiţi. Tocmai din acest motiv trebuie să existe o toleranţă reciprocă. Dacă nu ar exista neînţelegeri, sunt convins că relaţiile dintre popoarele balcanice ar fi marcate de prietenie, înţelegere şi bună vecinătate.