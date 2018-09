Despre Iancaid, sat situat în inima Banatul Central, am scris în repetate rânduri. Am scris şi despre bucuria sătenilor şi a oaspeţilor lor de a se reîntâlni la Sărbătoarea Satului, care se desfăşoară în prima săptămână din luna septembrie, fiind prilejuită de hramul Bisericii Naşterea Maicii Domnului. Ediţia din acest an a Sărbătorii Satului Iancaid s-a desfăşurat în perioada 7-9 septembrie, având momente distincte şi o serie de evenimente care au adunat atât săteni, cât şi invitaţi din diversuri colţuri ale ţării, desigur fii ai satului, care an de an îşi dau întâlnire în primul week-end după sărbătoarea “Adormirea Maicii Domnului”.

Fiecare sat, de deal sau de șes sau așezat între patru ape, cum este Iancaidul, are identitate propria. Unele așezări sunt mai dezvoltate, altele mai puțin, unele au un număr mai mare sau mai mic de locuitori, unele păstrează sau nu tradițiile. Însă, nu își trag toate localitățile noastre originea din Ardeal, la venirea românilor de pe Valea Mureșului, în Iancaidul de astăzi, în urmă cu 271 de ani.

De-a lungul anilor am încercat să scriem în mai multe rânduri despre Iancaid, despre acești oameni harnici, amabili, primitori și sufletiști, tocmai pentru a observa îndeaproape specificul locului și entuziasmul lor de a-și respecta rădăcinile, tradiția și obiceiurile strămoșești. Un astfel de exemplu unic este satul lui Iancu, ai căror locuitori își păstrează și apreciază folclorul, tradiția, cultura și portul locurilor de unde-și trag obârșia.

Începutul lunii septembrie din acest an a reprezentat un adevărat prilej de sărbătoare și de bucurie pentru locuitorii satului. În perioada 7-9 septembrie, atunci când se celebrează Sărbătoarea Satului Iancaid, au avut loc mai multe manifestări și evenimente de amploare.

Sâmbătă, 8 septembrie, la Căminul Cultural au avut loc mai multe evenimente culturale și expoziții, organizate de S.C.A. ,,Lumina” și I.C.R.V. În cadrul manifestării centrale ,,Balul Ardelenilor” au fost vernisate o expoziție de costume, port popular românesc, lucruri confecționate artizanal, preparate tradiționale și prăjituri, precum și o expoziție de fotografii și panouri ce vor fi incluse în monografia foto a Iancaidului. Au expus S.C.A. “Lumina” din Iancaid, ,,Etno Art” din Ovcea, ,,Bunicuțele” din Uzdin, ,,Pensionarele” și ,,Bănățenele” din Torac și Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina.

Sătenii şi oaspeţii lor s-au deplasat sâmbătă seara spre Căminul Cultural, unde a avut loc spectacolul muzical-folcloric, prilejuit de manifestarea centrală – ,,Balul Ardelenilor “, organizată pentru a doua oară de S.C.A. ,,Lumina”, în frunte cu președintele Igor Vorgić. Evenimentul este dedicat aniversării a 270 de ani de la venirea românilor de pe Valea Mureșului, din Ardeal, în Iancaidul de astăzi. Oaspeții din Sărcia, Glogoni, Torac, Zrenianin și gazdele din Iancaid au susținut, timp de aproape trei ore, un spectacol de excepție, premiat cu ropote de aplauze din partea celor ce au asistat la acest eveniment de suflet.

