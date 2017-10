,,Ești mireasa vieții mele

Tu ești tot ce mi-am dorit,

Printre miile de stele

În sfârșit eu te-am găsit

Ești mireasa vieții mele”

(Ovidiu Komornik)

„Fii mei, luptați lupta cea bună! Rămâneți în dragoste! Dragostea să fie centrul tuturor mișcărilor voastre. Dragostea este temelia. Este temelia și acoperământul acelui suflet care o are. Un astfel de suflet are în el sălaș pe Dumnezeu. O, dragoste, cu adevărat fericită este inima celui ce te are, căci în dragoste găsești toate cele bune: smerenie, bucurie, bunătate, îngăduință…

Cu aceste adânci cugetări duhovnicești ale starețului grec Efrem Filoth de pe muntele Athos am pășit în casa de curând terminată a tinerei familii Savić din Jitiște. Credem că aceste perle, gânduri ale sfinților părinți ai bisericii noastre ortodoxe drept măritoare sutn valabile și când este vorba despre eterna iubire dintre un bărbat și o femeie. Poate că în fiecare poveste de dragoste există mai mult decât cele spuse aici. Grăiește răspicat în epistolele sale Apostolul Ioan: ,,Dumnezeu iubire”. Nici nu se poate mai frumos.

Se pare că la Torac anii 2016 și 2017 au fost ani prielnici pentru încheierea căsniciilor. Și dacă mulți ani a lipsit în satul de pe Bega, se pare că acum flacăra iubirii s-a reaprins din lumină necreată provenită de la Dumnezeu. Precum pasărea Phoenix, a prins aripi din din jăratecul aproape stins.

În decurs de câțiva ani căsniciile s-au încheiat între feciori și fete din satele mai mici ale comunei Jitiște (Sărcia, Iancov Most, Ecica), dar întâlnim și excepții. De o vreme încoace, sediul comunal devine un rai pentru îndrăgostiții torăceni.

Dragoste la prima vedere

,,Dragoste la prima vedere

Nici n-aș fi crezut,

Să iubesc cu atâta putere

Ca la început”.

(Gill Dobrică)

Siniša și Adina mărturisesc, cu sinceritate, că au avut o lungă relație sentimentală.

Prin forța împrejurărilor sau prin puterea destinului, s-au cunoscut în urmă cu trei ani și jumătate, amândoi fiind invitați la ziua onomastică a unui prieten comun. Se pare că lucrurile au evoluat pe îndelete. Abia după ce sentimentele reciproce ale celor doi s-au cristalizat îndeajuns, s-a petrecut acea legătură indisolubilă dintre cei doi, precum și scrie în Cartea Cărților (și amândoi vor deveni un trup). Adina spune că a început să se întâlnească aproape zilnic cu prietenul ei din data de 15 iunie a anului trecut.

Doi tineri din două familii deosebite

Siniša Savić s-a născut la 10 februarie în 1985. Mama lui, Vesna (n. 1962), gospodină, este din familia Lukić din Banatsko Karađorđevo. Tatăl Dragiša (n. 1956) este de origine din Hetin. Până la pensionare a lucrat ca polițist la Ministerului Afacerilor Interne.

Siniša, după ce a absolvit școala generală din localitatea natală, a continuat școlarizarea la Liceul General din Srpska Crnja. După bacalaureat s-a angajat la oficiul poștal din Jitiște, iar de zece ani este șeful oficiul poștal din Banatski Dvor. În adolescență a jucat fotbal pentru clubul sportiv „Bega” din Jitiște. A urmat o vreme cursuri și seminare pentru profesia de arbitru de fotbal, organizate la Kragujevac la fiecare șase luni. De un an este delegat în cea de-a treia divizie a Serbiei, zona Zrenianin. Începând din școala generală și până astăzi, prima pasiune a lui Siniša a fost și a rămas dumnezeiescul fotbal, distracția planetară cea mai atractivă.

Consoartă cu o bogată activitate amatoristică

Adina, soția lui Siniša, provine din familia Ocolișan – Mila din Torac, una dintre acele famili din Toracu Mic cu (probabil) cele mai mari ramificații ale arborelui genealogic. Mama Adinei, Aneta, s-a născut în anul 1964. A făcut școala generală în satul natal, studiile liceale le-a terminat la Zrenianin și ulterior și-a dat licența la Facultatea de Farmacie din Belgrad. De mai multe decenii lucrează la postul de farmacist magistru la spitalului orășenesc „Đorđe Jovanović”. Este angajată la farmacia centrală de aprovizionare cu medicamente a gigantului sanitar din Voivodina și deține unul dintre cele mai responsabile posturi.

La școala medie, dar și la școala generală, Aneta a fost membră la corul școlar. A mai activat la secția de dansatori a S.C.A. „Flacăra”. Farmacistă fiind, are o gospodărie bine pusă la punct. Își dorește ca orice lucru să fie așezat la locul lui.

Aneta nu are prea mult timp liber. Fie iarnă sau vară, zilnic face naveta de la Torac până la Zrenianin. Totuși, are o pasiune pentru flori. Mulți ani a cultivat o varietate de plante, dar astăzi i-au rămas câteva ghivece cu flori, spre amintirea vremurilor trecute.

Tatăl Adinei, Pera (născut în 1957), a terminat opt clase de școală generală la Torac. A continuat studiile la Școala Medie de Economia din Zrenianin și ulterior la Facultatea de Economie.



Ionel MIAT

