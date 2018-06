La Școala de Înalte Studii pentru Educatori din Vârșeț , pregătirile pentru înscrierea studenților în anul universitar 2018/19 au început încă din primăvara acestui an, când alături de grupul de profesori de la Universitatea de Vest din Timi șoara am efectuat vizite la unele școli medii din Voivodina. Astfel, ne-am adresat elevilor de la Liceul Economic din Alibunar ș i am oferit informa țiile necesare liceenilor din Vârșeț.