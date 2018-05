Comunitatea şi tradiţia se păstrează cu sfinţenie

La Şcoala Medie de Agricultură s-a organizat ediţia a VI-a a manifestării „Multiculturalismul – bogăţia mediului nostru”, în cadrul căreia s-au prezentat asociaţiile minorităţilor naţionale. În fiecare an, evenimentul are ca sarcină de a prezenta unele dintre particularităţile popoarelor şi minorităţilor naţionale care trăiesc în această regiune. Tema evenimentului din acest an au fost specialităţile culinare ale minorităţilor naţionale. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări şi Minorităţii Naţionale. Sala Şcolii Medii de agricultură s-a transformat în ziua de 23 mai a.c. într-un spaţiu expoziţional atractiv, în cadrul căruia s-au prezentat asociaţiile minorităţile naţionale cu diferite specialităţi culinare, şi anume, sloveni, sârbii, macedonenii, rromii, cehi, slovacii, iar românii au fost reprezentaţi de Asociaţia „Pro Artis” din Vârşeţ, Numeroşii vizitatori şi oaspeţi, iubitori ai tradiţiilor culinare şi ai portului popular, au fost întâmpinaţi de elevii acestei şcoli. Manifestarea a fost inaugurată de directorul Şcolii Medii de Agricultură, Srđan Kliska, care s-a adresat cu cuvinte de bun venit tuturor participanţilor, iar apoi a avut loc un scurt program cultural-artistic, alcătuit dintr-un recital, cântece şi jocuri autentice ale unora dintre participanţi. La standul român, în fața meselor aranjate cu mare măiestrie, s-au găsit diferite mâncări gătite după rețete vechi: crumpi roșii, ouă cu ceapă, brânză și slanină, varză călită și găluște cu brânză, și dintre prăjituri prăjitura cu lapte, colaci pră tuleu, suveată cu mac, prăjitură cu roșcove, vanilițe, etc. La reușita prezentare a specialităților culinare românește au contribuit Ana Scumpia, Aurora Cinci, Ana Gașpăr, Cornelia Neda, Mariana Picioane, Aurora Gaita și Parascheva Uzoni. La standul român au fost prezenţi şi tineri din Nicolinţ, îmbrăcaţi în port popular.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în ziarul”Libertatea” din 2 iulie 2018.