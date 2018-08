Sportul este o tradiţie care se păstrează la Vlăicovăţ. Dragostea pentru sport nu se pierde niciodată. Această afirmaţie este valabilă şi în cazul fotbalistului Sergio Bilja, elev la Şcoala Medie „Nicola Tesla” din Vârşeţ. Sergio a îndrăgit sportul la 7 ani, având aptitudini înnăscute, moştenite de la bunici şi părinţi. Este un băiat sârguincios şi elev eminent. De-a lungul anilor a dat dovadă de talent şi a demonstrat că munca asiduă este cheia succesului.

Sergio ne-a declarat următoarele: „Am ales fotbalul, considerând că într-o bună zi voi putea deveni şi o vedetă, un sportiv afirmat. De mic am urmărit la televiziune diverse emisiuni sportive. Încă de la început am antrenat cu deplină seriozitate, căci am dorit să descopăr cât mai multe secrete ale fotbalului. Idolul meu este Ronaldo”.

Cele peste 30 de medalii, recunoştinţe şi diplome cucerite până în prezent de Sergio sunt o dovadă care vorbeşte despre devotamentul lui pentru fotbal. După cum afirmă Sergio, toate aceste medalii îi sunt la fel de dragi şi nu ar putea să scoată în evidenţă niciuna dintre ele. Meritele cele mai mari pentru succesele obţinute revin antrenorilor, care de fiecare dată l-au încurajat în faţa fiecarui meci, dar un ajutor neasemuit i-au dat părinţii, pe care îi iubeşte mult. Sergio a jucat mai întâi pentru echipa ”Banat”. Cu această echipă a fost la multe turnee – în Barselona (Spania), de trei ori la Montpellier (Franţa), de câteva ori în Slovenia şi în Bosnia şi Herţegovina. În ultimele două sezoane fotbalistice, Sergio a înscris 10 goluri. Cu echipa sa din Franţa a cucerit locul I la un turneu internaţional. După sezoanele petrecute la Clubul „Banat”, a trecut la Clubul „Bak” din Biserica Albă.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteţi citi în ziarul”Libertatea” din 11 august 2018