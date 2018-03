SELEUŞ: S-au realizat proiecte pentru creșterea nivelului de trai la sat

Săptămâna trecută am stat de vorbă cu primarul Seleușului, Mladen Ćuruvija, pe tema proiectele realizate.

– În anul 2017 am realizat câteva proiecte: reabilitarea clădirea Comunităţii Locale, reconstrucția vestiarelor clubului de fotbal din loc, amenajarea terenul de sporturi și a parcului din centrul satului. Am alocat bani pentru realibilitarea căminului vânătorilor. O echipă de voluntari s-a implicat în acțiuni de ajutorare a nevoiașilor. La noi în sat sunt un număr mare de familii defavorizate care au nevoie de ajutor din partea comunităţii. Printre ei sunt şi persoane vârstnice, care trăiesc singure şi au nevoie de ajutor. Anul trecut am organizat câteva acţiuni caritabile, când nevoiași au primit pachete cu hrană și îmbrăcăminte. Acţiunea a iniţiat-o Consiliului Local, cu susținere din partea consătenilor. Autorităţile comunale ne-au ajutat în ceea ce privește amenajarea localității. Am reparat apeductul. Pe viitor, ne-am propus să amenajăm încăperile din clădirea Comunităţii locale şi să derulăm alte acţiuni prin care se va urmări creșterea nivelului de trai la sat, a menţionat primarul Seleușului.

Ion Mărgan

ALIBUNAR: Activităţi prioritare

În perioada următoare se vor derula acţiuni prin care se urmărește îmbunătățirea calității vieții. Despre ce este vorba, aflăm de la primarul Davor Petrović:

– Activităţi vor fi axate pe organizarea consfătuirilor la care vor participa specialiști din diferite domenii şi pe susținera societăţilor nonprofit care vor face angajări. Intenționăm să susținem manifestările culturale şi cele lacare participă un număr mare de tineri. Vom organiza întruniri ale localnicilor cu oameni de afaceri, cu scopul dezvoltării economiei în localitate. Programul mai cuprinde și susținerea activităţilpr de promovare a valorilor culturale, ceea ce include o colaborare mai strânsă cu asociaţiile cetăţenilor, ne-a spus Davor Petrović.

NICOLINŢ: Pregătiri pentru începerea lucrărilor de primăvară

Primăvara bate la uşă, iar lucrările de pregătire a solului au început îndată ce a venit luna martie cu zile senine. Meteorologii apreciază că în cursul acestei luni vor predomina zile reci, cu temperaturi scăzute în prima perioadă a zilei, ceea ce nu facilitează începerea lucrărilor în grădini. Dacă în perioada care urmează vremea se va încălzi, probabil că vor începe lucrările de pregătire a solului pentru însămânţări. De aceea, producătorii individuali fac calcule în ceea ce privește procurarea materialului semincier la prețuri cât mai favorabile. Aprovizionările trebuie făcute din timp, deoarece oferta este variată, cu preţuri care diferă de la un magazin la altul.