: S-a construit o sală pentru ceremonii în curtea bisericească

În decursul acestui an, credincioşii Bisericii Ortodoxe Române din Seleuş, în frunte cu preotul duhovnicesc Cristian Băbuţ, au dus la bun sfârşit lucrările de construire a unei săli pentru organizarea ceremoniilor bisericeşti. După cum ne-a informat Traian Baba, actualul preşedinte al Consiliului Parohial, temeliile acestei săli parohiale au fost puse anul trecut, iar lucrările au durat aproape un an de zile, iar sala a fost dată în folosinţă în decursul lunii aprilie a acestui an. Sala este dotată cu toate accesoriile necesare, dispune de o sufragerie, unde este instalată o reţea cu apă potabilă, şi există o toaletă cu instalaţie sanitară. În temeiul celor afirmate de preşedintele Consiliului Parohial, sala parohială a fost construită cu suportul financiar al oamenilor de bună-credinţă şi cu donaţiile primite de la seleuşenii stabiliţi la muncă provizorie în S.U.A., printre care se evidenţiază cu o sumă însemnată seleuşeanul Coriolan Gheorghe, stabilit în S.U.A.

Ion Mărgan

. Un alt donator care trebuie menţionat cu prilejul construirii acestei săli parohiale, este maistrul lăcătuş Dane Stanić, împreună cu fiul său, Anđelko.

NICOLINŢ

: Vizita prefectului Districtului Banatului de Sud

Joi, 3 mai curent, la iniţiativa unor activişti din cadrul Comitetului Local al Partidului Progresist Sârb din Nicolinţ, o vizită de lucru a efectuat Danijela Lončar, prefectul Districtului Banatul de Sud. Cu acest prilej, Olivera Cicović, responsabilă pentru activitatea politică, a prezentat un raport succint despre realizările înregistrate până în momentul de faţă. În urma acestei prezentări, onoratul oaspete a mulţumit conducerii locale pentru invitaţie, menţionând că pentru proiectele care vor urma să se realizeze, va fi nevoie de mai multă muncă, unitate şi respect reciproc.

SÂN-MIHAI: Repararea parţială a drumurilor locale

Anul trecut, Compania Petrolieră „NIS Gas” a început lucrările de investigări pe teritoriul cadastral al satului. Din cauza deplasării utilajelor de mare tonaj, majoritatea din străzile locale au fost deteriorate într-un procent destul de mare, şi în acest mod a fost limitată deplasarea dintr-o parte a cealălaltă a satului. După cum ne-a spus Gheorghiţă Sfera, primarul satului, în decursul anului trecut şi în acest an, conducerea locală a înaintat demersuri la organele comunale. Demersurile au fost sesizate de organele de conducere ale companiei petroliere amintite, care a întreeprins şi unele măsuri privind repararea reţelei de drumuri. Totuşi, aceste lucrări au fost realizate doar parţial, deoarece reţeaua de drumuri devastate, încă nu a fost readusă la starea iniţială. Sătenii nu sunt mulţumiţi cu această situaţie a reţelei de drumuri, şi de aceea vor continua să înainteze şi alte demersuri în vederea revenirii la starea normală a drumurilor, insistând ca ele să fie asfaltate, deoarece au fost construite cu mijloace financiare din autocontribuţia lor locală.