Jiu-jitsu brazilian, cunoscut și ca BJJ, după prescurtarea din limba engleză (Brazilian Jiu-Jitsu), este un sport de contact care se bazează pe lupta la sol și care, prin folosirea tehnicilor articulare și a strangulărilor, îl forțează pe oponent să renunțe la luptă. Pe principiul folosirii cât mai eficiente a tehnicii și în special a pârghiilor, în dauna atributelor fizice (greutate, forță explozivă, alonje, etc.), un practicant fără atribute fizice de excepție are șanse de reușită ridicate în luptă, în fața unui adversar superior din punct de vedere fizic.

Pare un sport complicat, dar în acest domeniu se descurcă de minune două fete adorbaile cu zâmbete senine, despre care la prima vedere nu am fi crezut niciodată că sunt pasionate de artele marțiale. Este vorba despre surorile Agnes și Andreea Bălan, din Vârșeț.

– Antrenez jiu-jitsu brazilian în „Combat ViN Team” din Vârșeț, împreună cu sora mea, Andreea, menționează Agnes și adaugă: – Am început să anternăm deoarece l-am urmărit pe unchiul nostru, Adrian Boca, practicând acest sport și ne-a plăcut. Dar mai ales am fost încântate de faptul că îl pot practica și copiii. BJJ este o artă marțială în care se pot folosi tehnici diferite prin care putem reîntorce energia adversarului în beneficiul propriu, astfel îl putem înfrânge și ne putem apăra de atac. Antrenorul nostru, Dimitrie Momirov, a organizat pentru a treia oară Turneul „Open 3”, la care am participat și noi două, alături de alți 130 de participanți din 22 de cluburi. Andreea a participat la trecerea în revistă, iar eu am intrat în concrența pentru medalii. Această competiție a fost prima mea experiență, unde am avut ocazia să demonstrez, mie însămi și celor din jur, ce am învățat până acum la antrenamente. La antrenament este diferit. Antrenezi cu colegii, cunoști advresarul, antrenorul îți zice unde ai greșit. La competiții este cu totul altfel. Pe adversar îl cunoști abia când apare în fața ta, pe teren, și atunci emoțiile își spun cuvântul. La competiție am cucerit o medalie de bronz. Colegii mei de echipă la fel au cucerit medalii – 16 în total, ceea ce este un succes mare pentru noi. Am cucerit 4 medalii din aur, 7 de argint și 5 din bronz. Pentru succesele noastre, meritele revin antrenorilor: Dimitrie Mitorv, Vuk și Nemanja Aleksić din Belgrad. Sper că la anul viitor vom fi și mai buni și vom cuceri cât mai multe medalii – aflăm de la târnăra noastră interlocutoare.

Mariana STRATULAT

