Proteinele au un rol principal în organismul animal. Ele au rol plastic, energetic, biocatalizator în apărarea organismului. În acest fel, proteinele intervin hotărâtor în desfășurarea proceselor vitale, în reproducție, în producțiile de carne, lapte, ouă, lână etc.

Tulburările metabolismului se pot manifesta sub forma excesului de proteine (hiperproteinoza), sub forma carenței în proteine (hipoproteinoza) sau sub forma perturbării unor mecanisme metabolice (osteoporoza, guta, disproteinemiile, porfiriile).

La animalele domestice, aportul alimentar excesiv în proteine se întâlnește destul de rar, cele mai frecvente cazuri fiind atunci când suplimentele proteice din rație (făina de carne, făina de pește, făina de soia, etc.) nu sunt suficient de bine omogenizate cu componentele de baza ale rației sau atunci când, din dorința de a forța creșterea tineretului animal, se depășește procentul admis de proteine în rația diferitelor specii de animale. Un interes aparte prezintă suplimentarea rațiilor cu uree pentru a sprijini proteina în rație, procedeu care dacă nu este bine dirijat poate duce la intoxicatia cu uree.

