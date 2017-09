DR. MARIUS SAVU

Teatrul este o enigmă

„Actoria nu este numai o artă prin care interpretezi un rol, un personaj. Prin actorie te dezvolţi ca persoanã, evoluezi, ai o psihologie mai complexă, eşti mai expresiv. Este o enigmă prin care sentimentele și emoţiile tale devin mai profunde”, mărturisește interlocutorul nostru din această săptămână, dr. Marius Savu, actor al prestigioasei trupe de teatru „Neica” de pe lângă S.C.A. „Mihai Eminescu” din Coștei și adaugă: „Pe cei care simt și iubesc actoria cu adevărat, acest gen de artă trebuie să-i atingă la suflet, să-i determine să intre în rezonanță cu spectatorii și să interpreteze roluri din plăcere, chiar dacă aceasta cere multe repetiţii și dăruire de sine”, adaugă Savu.

Dr. Savu Marius (n. 1974) a realizat roluri memorabile în 13 spectacole. A fost laureatul edițiilor din 2008 și 2013 ale ,,Zilelor de teatru”. În 2011 și 2014 s-a clasat pe locurile II și III, iar de șase ori a fost proclamat Actorul serii și de trei ori a primit mențiuni speciale ale juriului pentru expresie și mimică. Are numeroase participări la festivaluri în țară și România, dar se mândrește și cu faptul că de două ori (în 2015 și 2017) a avut prilejul să prezinte cu trupa din Coștei pe scena Teatrului „Pygmalion” din Viena.

Fiind medic de profesie, 24 de ore se află în slujba umanităţii, dar atunci când timpul îi permite se dedică pasiunii sale, care este teatrul. S-a născut la Coştei, unde a absolvit şcoala generală. A urmat Liceul de Medicină din Panciova, după care s-a înscris la Facultatea de Medicină din Timişoara, pe care a terminat-o cu succes. Pe parcursul şcolarizării, Marius a găsit timp şi pentru pasiunile sale, astfel că a fost încadrat în mai multe activităţi extraşcolare. I-au rămas în amintire dramatizarea „Luceafărului” şi piesa de teatru „Năpasta”. Revenind la Coştei, a continuat să joace teatrul. Au urmat alte roluri și spectacole, iar eforturile i-au fost răsplătite cu premii de frunte la „Zilele de teatru”.

L-am rugat să ne spună când a făcut primii paşi pe scenă şi ce roluri a interpretat până în prezent.

– Primii paşi, aşa cum e şi firesc, i-am în frageda-mi copilărie. Îmi amintesc cu drag de piesa „Fără prieteni nu se poate”, în regia doamnei educatoare Malina Drăgan şi de succesele deosebite pe care le-am avut la concursurile zonale. În anul 1986, fiind elev în clasa a V-a la şcoala din Coştei, am interpretat rolul principal Barbu în piesa „Barbu, dinţii şi o metodă” de Barbu Ştefănescu. La marcarea a 100 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, am jucat în dramatizarea „Luceafărul”, unde am încercat să intru în rolul lui Cătălin. Am fost instruiţi de doamna prof. Elena Lelea.

Mariana STRATULAT

Articolul îl citiţi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 36 din 9 septembrie 2017