Zilele acestea, în jur de 140 de copii de la noi s-au îndreptat spre taberele de la Sulina și Oglinzi, pentru a petrece zile de neuitat atât pe litoralul românesc, cât și la munte. I-am vizitat înaintea plecării ultimei din cele trei serii în taberele organizate și puse la dispoziției de Guvernul României etnicilor români din Serbia, iar cu acest prilej Dan Constantin, consulul României la Vârșeț, ne-a declarat următoarele: „Este cea de-a treia serie, și anume, am avut încă două, una la Oglinizi, la munte, și două la Sulina, la mare. Ca și în fiecare an, putem constata că interesul din partea copiilor de aici pentru aceste tabere este mare, motiv pentru care am insistat la București și numărul acestor locuri alocate pentru Serbia a crescut cu mai mult de 30 % în ultimii ani. Din păcate, anul acesta am observat o mică reținere. A fost un pic schimbată şi procedura prin care au fost selectați copiii, lâsând mai multă libertate și având noi cei de la Consulat mai multe așteptări din partea șefilor de școli, profesorilor și în special al directorilor să reușească să mediatizeze acest lucru în cadrul școlilor pe care le conduc.Alături de acești tineri, ca de fiecare dată, s-a aflat și Anișoara Țăran, coordonatorul Departamentului pentru Învăţământ al C.N.M.N.R.S., care a ținut să evidențieze următoarele: „De mai mulți ani ne ocupăm de organizarea și trimiterea copiilor în tabere, în cadrul Programului ARC – program al Ministerului Românilor de Pretutindeni, și în fiecare an primim câte trei seri – două pentru Sulina și o serie pentru Oglinzi, în Județul Neamț. Organizarea într-adevăr nu e ușoară. În primul rând, selectăm copii din școlile cu limba de predare română din clasele VII-VIII, până la liceu, iar dacă mai rămân locuri libere, încercăm să luăm copii care sunt activiști, din alte sate unde nu au condiții să învețe limba română, de la alte licee, dar și de la societățile culturale, pentru că este important să meargă cât mai mulți copii, să se cunoască, în primul rând, copiii din diferite sate, pentru că noi combinăm copiii din mai multe sate. Pe fiecare listă sunt copii din 9-10 sate. Iar apoi, acolo, toți se întâlnesc cu copii din alte țări. Selecția cred că am făcut-o corect. Cerem de la directorii de școală să aleagă pe cei mai merituoși copii. .

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteţi citi în ziarul”Libertatea” din 14 iulie 2018