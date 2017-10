După absolvirea şcolii primare am rămas în satul meu natal, alături de părinţi, ocupaţia de bază fiindu-mi agricultura. Învăţătoarea mea Iconia Cuzma Živanović, care la acea vreme a fost actriţă la Teatrul Profesionist din Vârşeţ, a observat că am talentul de a face teatru, probabil pentru că am fost mai isteţ şi mai curajos în comparaţie cu colegii mei. Cu timpul, am îndrăgit teatrul din ce în ce mai mult. M-am încadrat în secţia de teatru de pe lângă Căminul Cultural condusă de Ionel Corneanu, un adevărat animator al vieţii culturale la Nicolinţ. Pentru că am fost agricultor, vă întrebaţi cum am reuşit să învăţ rolul încredinţat? Foarte simplu: la holdă, cu o mână am conduceam tractorul, iar în cealaltă aveam textul cu replicile din spectacol şi le citeam. Am făcut acest lucru dintr-o pură dragoste pentru teatru. Să faci teatru înseamnă să joci un joc pe scenă.