Un secol de la naşterea primei pictoriţe naive Anuica Măran

Unul din semnele emblematice datorită cărora, mai întâi ca naţionalitate, apoi ca minoritate naţională, am devenit cunoscuţi în Europa şi prin lume este fenomenul picturii naive. Anul acesta s-a împlint un secol de la naşterea pictoriţei Anuica Măran (n. Bagiu, 1918 – d. 1982, Uzdin).

În momentul când s-a decis să picteze, nu ştia nimic despre artă şi nu a vizionat nicio expoziţie. Unicul lucru pe care l-a văzut au fost picturile lui Constantin Daniel executate între 1833 și 1836 în interiorul bisericii din Uzdin, care se găseşte sub protecţia statului. Desena încă pe la mijlocul anilor cincizeci ai secolului trecut şi de la început a fost îmbărbătată de profesorul Adam Doclean. Din iniţiativa acestuia, care a mai observat talentul pictoriţei şi de pe marginea celor patru îngeri pictaţi pe zidurile din interiorul casei, în anul 1961, acestei pictoriţe i s-au ataşat şi alte femei din sat.

Anuica Măran, Dădica, așa cum îi spuneau, a fost cu ceva deosebită. A învăţat să toarcă şi să brodeze din fragedă tinereţe, scriind în paralel cu viaţa într-un caiet inedit care l-a întitulat „Viaţa Anuicăi Măran”. Din preţioasele însemnări, deducem că „durerea de viaţă” cum a definit poezia – a început în anul 1934. Iată ce nota: „… patima m-a făcut să le cânt, eu nu ştiam să mă cânt după obiceiul femeilor din sat. Când au fost necăjite ele s’or cântat iar eu dacă am fost necăjită pe loc am cântat şi am plâns. Gura a cântat iar inima şi ochii au plâns”. Găsim aici multe versuri în majoritatea cazurilor fără titlu, „unele auzite de la mamă şi moş, basme, poveşti, dar multe făcute din patimă (…) şi dor (…) pentru cele trei nepoate.”. Altele sunt întitulate „Pictatu”, „America”, „Dorul lacrimilor”… În acelaşi caiet, este notată „Autobiografia”, apoi, „Viaţa de la America”, „Taina picturii”.

Din mărturisirile nepoatei Ileana Oalge, distinsă pictoriţă naivă care la Zrenianin are şi o minunată galerie etnonimă, găsim că Anuica Măran picta trandafiri pe baticuri de pluş şi năframe încă în anul 1955/56, când căutase să cumpere la oraş, la Zrenianin, culori pentru vopsirea „cătrinţelor” (băn. – şorţ). Cum vânzătorul nu avea culorile respective, s-a întâmplat ca în acelaşi timp nişte tineri să-şi procure în magazin culori uleioase pentru pânză. A cerut şi ea cinci feluri. Ajunsă acasă, au început necazurile căci nu ştia să prepare pânza pentru asemenea culori. Se povesteşte că soţul Anuicăi era trist şi îngândurat precum „Omul trist” din tabloul realizat mai târziu în anul 1964 şi că acesta s-a împotrivit ca soţia să-i devină pictoriţă. Trebuia să lucreze pe furiş în podul casei. Dar, a găsit-o soţul şi acolo i-a luat pânza la picior. Pe urmă şi-a ascuns culorile în claia de trifoi. Într-o bună zi, capul casei începuse stogul… şi oile de-odată au fost pătate cu roşu, albastru, galben, verde, violet. Uimit, a chemat-o şi pe soţie să vadă ce-i cu oile… S-a repezit Anuica şi, surprinsă, a exclamat:

– Auuu, salvează-mi culorile! Cu ce voi picta?

Ioan BABA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 01 septembrie 2018.