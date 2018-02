„Natură moartă cu nepot obez” pe scena din Coștei

Membrii trupei de teatru „Neica” a Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din Coștei se pregătesc din plin pentru ediția din acest an a tradiționalei noastre manifestări Zilele de Teatru. Ediția de anul acesta va fi una mai deosebită pentru coșteieni, deoarece pentru prima dată vor monta un spectacol cu forțe proprii. Regizor este cel mai talentat actor al Coșteiului, dr. Savu Marius, care ne-a mărturisit următoarele:

-Anul acesta debutez ca regizor, ceea ce este o mare provocare pentru mine. Am fost nevoiți să recurgem la această soluție din cauza situației financiare. Având în vedere că țin foarte mult la trupa noastră și că mi-am dorit să continuăm tradiția teatrală la Coștei, am decis să fac regia. Am ales comedia „Natură moartă cu nepot obez” de Ion Spădaru, o povestea pe cât de comică, pe atât de tristă. Textul are umorul, absurdul şi tragismul regăsite şi în viaţa de zi cu zi unde e imperios să ştii să impui limite…

În distribuție figurează: dr. Savu Marius (Pompiliu); Eugenia Prodan (Vanda); Amelia Bălăgean (Cesonia), Sanela Căilean (Mirela) și Aorica Țera, care debutează în rolul lui Lili. În spectacol vor mai fi implicați și: Ionică Adam (scenografie), Georgel Micșa (lumini și muzică), Corina Bălăgean (costume), Georgel Ivan și Cristian Bălăean (regie tehnică). Coordonator este Viorel Bălăgean.