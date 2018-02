Conform cercetărilor Serviciului Meteorologic Britanic Met Office, în următorii cinci ani temperatura globală va crește cu mai mult de un grad față de nivelul preindustrial. Aceasta însemnă că vor depăși limita impusă de Acordul Climatic de la Paris.

Potrivit meteorologilor britanici, în perioada 2018 – 2022 temperatura globală vor depăși cu un grad nivelurile preindustriale și ar putea atinge, temporar, limita stabilită de 1,5 grad Celsius, potrivit Greenreport.ro.

În ultimii trei ani s-a consemnat creștere a temperaturilor medii cu un grad, după ce în ultimii 20 de ani temperaturile globale au crescut în mod constant. Cel mai călduros an înregistrat până acum a fost de 2016, în timp ce 2017 a fost al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată și cel mai cald an neinfluențat de fenomenul El Niño. Tot anul trecut s-au consemnat cele mai ridicate temperaturi ale apei.

