Prin teatru și folclor ne păstrăm identitatea

Din șiragul activiștilor culturali amatori din Coștei face parte și Vanesa Roxa, o tânără modestă cu zâmbet fermecător. Din fragedă copilărie, Vanesa a devenit membră a secțiilor de cor, folclor și teatru ale Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu”.

Vanesa spune că a avut o copilăriei frumoasă, marcată de călătoriile în Elveția. Acolo a descoperit o lume mai pură și natură încântătoare, cu munți și lacuri ce par desprinse dintr-un basm.



Școlarizarea la Coștei îi va rămâne întipărită în suflet ca o amintire frumoasă: „La Școala Generală „Coriolan Doban” am avut foarte mulți colegi și prieteni, cu care m-am înțeles foarte bine. Profesorii au fost toleranți și înțelegători. Ne-au îndrumat spre viitor și ne-au ajutat să pășim cu dreptul în viață. Un segment aparte l-au constituit activitățile extrașcolare. La școală am fost membră a corului și a secției de folclor, iar paralel, de la vârsta de 5 ani, am activat la S.C.A. „Mihai Eminescu” din sat. M-am bucurat de faptul că în satul nostru se păstrează tradiția și că se organizează activități culturale. Pentru noi acesta a fost un bun prilej să ne reunim, să legăm prietenii, să călătorim și să trăim experiențe noi. M-am alăturat trupei micilor actori, care a reunit copii mici și mari, dornici să facă teatru. La început, teatru a părut un joc, dar cu timpul ne-am dat seama că facem un lucru important, că nu e chiar așa de simplu să joci teatru, să te transpui în personaj și să îi simți stările. La început, am interpretat roluri mai simple. Am debutat în spectacolul „Visul Dianei”, în care am dat viață ,,păpușei cuminte”. Au urmat roluri mai complexe. În „Aventurile lui Alex: Călătoria în viitor” am încercat să facem o paralelă între tinerii dintr-o altă epocă și generația noastră. Din fiecare spectacol am tras o povață. Amintesc piesa de teatru „Colierul de diamante”, unde, în final, fetița lacomă își dă seama că prietenia este o comoară adevărata și renunță la colier pentru a salva viața unei alte fetițe.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea”, nr. 21 din 26 mai 2018