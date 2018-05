Vine o vreme şi cu ea vârsta care după fiecare an, trăit în plus, este o realizare. Cu atât mai mult dacă fiecare an din anii adugaţi la acea vârstă se înscrie pe linia unor trăiri într-o lume în care totul şi nimic nu contează, în care peste noapte poţi câştiga sau pierde totul.

Undeva, pe această traiectorie care durează de 73 de ani, putem puncta imaginea, nouă clarisimă, altora străină, chiar inexistentă, a Casei „Libertatea”. Doar noi ştim cum în fiecare an împlinit s-a născut o lume în care minoritarul şi-a confirmat fiinţarea tocmai prin lumea de cuvinte aşezate pe geografia spirituală a românului bănăţean