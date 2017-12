Ne-am propus să intrăm în atmosfera de Crăciun împreună cu îndrăgita interpretă de muzică populară Veronica Vinu Țera (n. 22 ianuarie 1987), care prin vocea ei, în care vibrează un suflet, poate face ca magia să devină realitate.

Prin zâmbetul fermecător și emoția din glasul ei, Veronica nu lasă pe nimeni indiferent. De toate cele se pot convinge cei ce vor afla la cumpăna dintre ani alături de Veronica și formația ei. Magia se va petrece la Coștei…

Pe Veronica o cunoaștem cu toții de la mai multe festivaluri de muzică populară și ușoară, de la diferite manifestări muzicale de pe meleagurile noastre. Dacă la început a fost din pură pasiune, azi Veronica se ocupă cu muzică la modul profesionist. Are formația ei și cântă la tot felul de aniversări și manifestări, la nunți, botezuri, majorate…

Veronica a absolvit Ș.G. „Coriolan Doban” din satul natal, după care a a continuat studiile la Liceul „Borislav Petrov Braca” și Academia Pedagogică din Vârșeț: „Din păcate, nu am studiat muzica. Am studiat pedagogia, dar oricum am ales să mă ocup cu muzica! Sunt căsătorită și am un băiețel pe care îl ador. De mică am câtat. Cânt și la momentul de față și voi cânta toată viața mea dacă Bunul Dumnezeu îmi dă sănătate și putere!”

M-am prezentat mulți ani la Festivalul de Folclor și Muzica Românească al Românilor din Voivodina, unde am obținut premii. A fost foarte frumos, dar acum am decis să mă ocup cu muzica la modul mai serios. Am formația mea – Orchestra „Popular”, cu care mă prezint la diferite evenimente.

Dintre premiile care îi împodobesc palmaresul, Veronica le amintește pe cele mai dragi – Premiul I la Marele Festival organizat la Alibunar în 2006; Premiul Special la Marele Festival de la Uzdin în 2010 și „Steaua de Mare Callatis 2005”,unde a participat cu ansamblul „Tinerele condeie”: „Țin să spun că pentru mine personal cel mai important este premiul publicului decât al jurului! Cred că publicul și aplauzele contează cel mai mult… Dacă tot am amintit Cenaclul „Tinerele condeie”, a cărui membră am fost câțiva ani și unde am activiat cu drag, în prag de sărbători merită să ne reamintim de inima și sufletul acestui cenaclul, de profesorul Ion Berlovan, trecut în eternitate.

Mariana STRATULAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 51 din 23 decembrie 2017