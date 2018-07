Anotimpurile plugarului (fragment din romanul Toracu lu Ioniţă Bălan, volum în curs de apariţie la editura „Lumina torăceană” din cadrul Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Românească din Torac, sub îngrijirea lui Mircea Lelea)

„Pentru truda oaselor lui, mare binecuvântare i-a dat Dumnezeu Creatorul, plugarului: să se poată bucura de multe ori şi mai ales în fiecare an la fătatul vitelor. Întocmai ca Atotputernicul se împărtăşeşte din zidirea creaţiei, văzând în jurul lui din an în an cum se zămisleşte şi reînnoieşte viaţa. Nici că se putea o mai mare răsplată, pentru care îşi are nobleţea înscrisă în podul palmei. Poate cea mai „trudită” nobleţe şi mai veche, din câte cunoaşte pământul.

Pe lângă îngrijirea şi creşterea animalelor de pe lângă casă, mare bătaie de cap n-are plugarul numai în vremea de iarnă. Cu hambarele pline şi cu sănătate, toată familia lui se pune pe trai şi viaţă. Se mânca şi se bea la Torac toată iarna, cât era ea de lungă, ca la nunta de la Cana Galilei. Şuncile de porc, cârnaţii uscaţi şi alte afumături spânzurau ademenitor pe coş, numai, numai să întinzi mâna. Murăturile, vorba torăceanului – cât greul pământului. Dă şi-o fugă până în pivniţă, pune mâna pe trăgulă şi trage din vasul cel mic o uiagă de răchie. Auzi, cuscre, cum să n-audă cuscra când îi vorba dă răchie. Şi uite aşa tot satu-i un givan şi un stup de cumetri. Abia dacă februarie îl scoate pe plugarul torăcean din bârlogul lui, după vorba ţărănească: Scoală şi cară gunoiul pe ogor în Făurar că e pământul cu dar. Nu ascepta să gunoieşci în Mărţişor că nu-ţi aduce niciun spor la bucace”.

Odinioară în satul de pe Bega

Priveliştea de basm pe care o avea Toracul de altădată a fost incomparabilă. Cuvintele sunt puţine pentru a o descrie aşa cum a fost ea la propriu în mai toate anotimpurile anului, din primăvara timpurie şi până iarna, când totul se înveli cu obişnuita manta albă dumenezeiască. Gerurile erau năprasnice. Ningea şi tot ningea, precum în poezia lui Slavco Almăjan „Ningea odată în Banat”.

Satul se trezea dis-de-dimineaţă, pe la ultimul cântat al cocoşilor care putea fi auzit din gospodăriile torăcenilor precum trompeta militară care anunţa foarte de devreme deşteptarea. Mai totul se trezea la viaţă. Freamătul zilei abia începute se întindea până după prânz, respectiv până ce stelele apăreau pe cerul albastru, iar clopotele din turla bisericii anunţau că e vremea de culcare. Paorele de la coarnele plugului pleca la holdă „cu noaptea-n cap”, spuneau bătrânii. Tot sporul lucrului era spre amiază, când de la aceeaşi biserică a satului se auzeau clopotele care anunţau prânzul şi apoi pe cei răposaţi, căci aşa era obiceiul.

Ionel MIAT

