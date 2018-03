Dragoste pentru tradiţie

Victoria Secheşan a împlinit anul acesta 38 ani. Se bucură că trăieşte într-un mediu unde tradiţiile şi obiceiurile lăsate din străbuni sunt păstrate cu sfințenie. Este angajată la Biroul de Geodezie din Alibunar. Preocupările ei din timpul liber nu sunt limitate la treburile gospodărești, întrucât Victoria se implică în activitățile asociaţiei ,,Mâini harnice bănăţene”, a cărei președintă este din urmă cu puțin timp.

– Dragostea pentru tradiţie am moştenit-o de la părinţii mei. Faptul că și familia soțului meu are deosebit respect pentru tot ceea ce ține de trecut este o împrejurare fericită. Nu trebuie să ne permitem ca dragostea faţă de folclorul nostru strămoşesc să dispară.

Ion Mărgan

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 11, din 17 martie 2018

– Dragostea pentru tradiţie am moştenit-o de la părinţii mei. Faptul că și familia soțului meu are deosebit respect pentru tot ceea ce ține de trecut este o împrejurare fericită. Nu trebuie să ne permitem ca dragostea faţă de folclorul nostru strămoşesc să dispară. Călăuzită de acest sentiment, în anul 2013 am devenit membră activă a Asociaţiei Femeilor ,,Mâini harnice bănăţene”, care la acea vreme avea 28 de activiste, sub coordonarea Minervei Ghilezan, care astăzi este membră de onoare. Este vorba despre o asociaţie multietnică, deoarece în cadrul ei activează femei de naţionalitate sârbă, română, precum şi apartenente ale altor minorităţi naţionale. Aceasta este dovada că activitatea noastră are un scop comun: păstrarea tradiţiilor şi a portului popular. Am avut fericita ocazie să particip împreună cu colegele mele la manifestările culturale care promovează folclorul şi portul popular. Am primit multe premii şi diplome, care pot fi văzute în vitrina cu trofee a asociaţiei. Cele mai însemnatepremii sunt: locul I la concursul de preparare a salatei de boeuff, organizată în acest an la Panciova; locul II la Târgul de Gastronomie de la Belgrad; premiul ,,Firul de aur” la expoziția din acest an de lucruri artizanale, organizată la Vrnjačka Banja. Merită să amintesc şi contribuţia acestei asociaţii la organizarea reuşită a manifestării tradiţionale ,,Gutuia şi fructele de toamnă”. Avem o colaborare foarte bună cu şcoala generală din sat, cu alte asociaţii şi organizaţii nonprofit al căror obiectiv principal este păstrarea tradiţiei şi a valorilor populare, ne-a spus în încheiere Victoria Secheşan.