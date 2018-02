O viață dedicată culturii

La Coştei, tradiţia moştenită din moşi-strămoşi se păstrează cu sfinţenie! Un adevărat păstrător al tradiţiei, culturii și folclorului românesc este și interlocutorul nostru Viorel Bălăgean, care contribuie din plin la promovarea și valorificarea acestora.

Din anul 2000, Viorel Bălăgean (n. 1974) este preşedinte al Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din localitatea natală, iar în ultimii ani este și primar al satului. Despre realizările lui în aceste domenii am scris și vom mai scrie. De data aceasta îl prezentăm în postura de actor și coordonator al prestigioasei trupe de teatru „Neica”.

Fiind pasionat de actorie, în anul 2009, din lipsa rolurilor masculine, Viorel a urcat pe scenă ca actor. Pe parcurs a interpretat cu brio mai multe roluri, iar prestaţia sa scenică nu a rămas fără ecou. De fiecare dată s-a ales cu premii, iar de două ori a fost laureat al „Zilelor”: – Debutul meu pe scenă a avut loc în anul 2009, la îndemnul regizoarei Virginea Marina Guzina cu care am colaborat în acel an. Nu mi-am propus să apar în distribuție ca actor, însă din lipsă de roluri masculine a fost nevoit să urc pe scenă. Așa am îndrăgit teatrul. Primul meu rol a fost Jack-tata, în spectacolul „Viitorul e în ouă”, regizat de V.M. Guzina. Spectacolul s-a clasat pe locul I, iar eu am primit premiul I pentru rol masculin.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea”, nr. 7 din 17 februarie 2018