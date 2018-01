Slavco Almăjan, ,,Un pește a sărit din acvariu”, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2017

Apariţia lui Slavco Almăjan în peisajul literar românesc din Voivodina a fost asociată cu ieşirea din tiparele tradiţionale, cu o direcţie inedită în literatură – fapt pe care autorul l-a confirmat cu fiecare volum, fie de poezii, fie de proză. S-a remarcat, încă de la debut, prin inovație, prin dorința de a se diferenția de tradiționaliști. Generației din care face parte Slavco Almăjan i se atribuie meritul de a fi inițiat cotitura spre modernism în literatura de limbă română din Voivodina. ,,O generație de inamorați în explorări inovative”, cum o descrie însuși Slavco Almăjan. ,,Momentul modernității mi-a convenit, l-am înțeles, am crezut în el, mi-a dat putere să mă exprim liber, să cercetez, să cred în personalitatea acestei literaturi”, mai spune poetul.

Neîndoielnic că de aici derivă și discursul de o impunătoare forță lirică. Slavco Almăjan se remarcă printr-o poezie filosofică, existențialistă, ce abundă în semnificaţii, cu influențe din modernism (apelul la funcția limbajului, metaforele care încearcă revelarea unui mister) și postmodernism (regăsit, cu precădere, în mărcile discursive: intertextualitatea, mixtura între narativitate și lirism, stilul telegrafic, aglutinarea termenilor). Opul lui Almăjan are intensitate, vibrație și își trage seva din densitatea tematică. E mai mult decât literatură; e un concept.

În cea mai recentă carte, Slavco Almăjan exploatează câteva dimensiuni: realitate versus vis, necunoscutul, iluzia, identitatea (pe alocuri raportată la memorie), comunicarea (defectuoasă) și limitele ei, condiția poetului, absolutul, cuvântul, recuperarea trecutului (de obicei este vorba despre manuscrise și cărți, dimensiunea livrescului obținând astfel un caracter emblematic în opera poetului în cauză), problematica limbajului; dar, mai presus de toate, cunoașterea – vieții, a absolutului și propriului eu, în contextul inevitabilei schimbări prin care trece lumea. Sunt teme care îl indentifică pe poet și care, laolaltă cu arsenalul de motive la care apelează, îi intrigă pe criticii literari și pe cititori. Simbolurile, deloc puține, sunt cheile care încifrează, dar, totodată și descifrează, o lume compozită, mozaicată și sunt preluate din diferite sfere, iar clasificarea lor o face criticul literar Marian Odangiu în ,,Alternativa labirintului – repere pentru un dialog deschis cu poezia lui Slavco Almăjan, în colecția revistei ,,Lumina” din 1990, citat de Catinca Agache în ,,Literatura română din Voivodina”, Editura Libertata, Panciova, 2010): zoologie (peștele, pasărea, bufnița, șarpele), minerale (piatră, nisip), vegetație (sămânță, tei, copac), ambiental (ușă, oglindă)… Potrivit lui Odangiu, imaginile din prima sferă constituie cercul cunoașterii (tematic vorbind, se înscrie în această serie și simbolul cheii). Este vorba despre cunoașterea vieții și a creației. Nu întâmplător cel mai recent volum al lui Slavco Almăjan are în titlu un simbol din această sferă și anume peștele. ,,Un pește a sărit din acvariu” este titlul volumului și al poeziei omonime care deschide volumul. Nu este un lucru accidental; este o trimitere la părăsirea zonei de confort, a mediului natural, a echilibrului, simbolizează un salt într-o lume ,,nevăzută și incorigibilă”, spre deplina cunoaștere. Acest deziderat poate fi atins numai prin părăsirea limitelor (,,Am rămas și pe mai departe niște străini / Aflați în căutarea unor răspunsuri în afara limitelor) și înălțare (,,Scara stătea vertical de la facerea lumii / Și nu ducea decât spre cer). Și totuși: ,,Bolta e tot mai departe de întrebările mele”. Simbolul limitelor este colivia, iar pasărea apare din nou ca un simbol al cunoașterii (Am vrut să scot pasărea din colivie / Dar cum să scoți o pasăre invizibilă / Confruntată cu ideile mele despre libertate și zbor / Trebuia mai întâi de toate să demontăm colivia”. Paradoxal, tendința de părăsire a tiparelor, a limitelor, se sfârșește cu pierderea personalității: ,,Nu mai am pasăre nu mai am colivie / Și ceea ce este mai grav / Nu mai am nici identitate).

Marina ANCAIȚAN

