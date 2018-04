Directorul Camerei Economice Germano-Sârbe în Serbia, Martin Knapp, a declarat că Baden-Württemberg este una dintre cele mai bogate provincii din Germania, cu companii care sunt lideri în lume.

La întrebarea ziariştilor dacă firmele din această provincie sunt cointeresate pentru noi investiţii, Knapp a spus că această cameră lasă pe seama companiilor să comunice aceasta, însă se poate confirma, ceea ce deja s-a anunţat în opinia publică, că CTF din Friedrichshafen (Baden-Württemberg), companie care este lider în autoindustrie, va investi la Panciova.

Firma germană CTF vine la Panciova cu o investiţie de 160 milioane de euro, iar această companie va angaja mai mult de 1.000 de oameni, a anunţat recent preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić.

„Aceasta este o vizită deosebită şi pentru că Baden-Württemberg este o provincie extraordinară. Privită din aspect economic, ea este una dintre cele mai puternice provincii din Germania, căci aci se află unele dintre cele mai mari întreprinderi”, a adăugat Knapp.

După cum a evidenţiat, această provincie are o structură economică specifică, „în sensul că aproape fiecare sat mai mare din Baden-Württemberg are un campion ascuns, iar prin aceasta se subînţelege o firmă mijlocie care în sectorul său se află printre cele mai mari din lume, dacă nu este chiar şi cea mai mare”.

“Noi, în calitate de cameră economică, lăsăm pe seama companiilor să spună care vor fi următorii lor paşi”, a spus Knapp şi a adăugat că în firmele germane în fiecare an se aplică o anchetă despre prezenţa lor în Serbia. Li s-a pus întrebarea dacă ar veni din nou în Serbia dacă ar avea prilejul să decidă aceasta şi aproape toate firmele au spus că ar veni din nou, iar la întrebarea ziariştilor ce obiecţionează, ele au afirmat că există încă multe chestiuni la care trebuie lucrat, cum sunt siguranţa juridică şi micşorarea birocraţiei.

„Însă, putem spune că, în principiu, firmele sunt mulţumite. Aceasta nu este unica problemă, adică dacă investitorii sunt mulţumiţi, ci dacă cetăţenii acestei ţări sunt mulţumiţi cu aceşti investitori. În luna octombrie anul trecut s-a aplicat o anchetă şi au fost întrebaţi angajaţii în câmpul muncii dacă germanii sunt cei mai favorizaţi angajatori în Serbia. S-a stabilit că ei sunt cei mai bine-veniţi angajatori şi că muncitorii sunt mulţumiţi cu condiţiile de muncă. Aceasta ne bucură şi ne mândrim „, spune Knapp.

Firmele din Germania caută furnizori în Serbia

Preşedintele Camerei Economice Germano-Sârbe, Martin Knapp, spune că un mare număr de întreprinderi din Germania sunt cointeresate pentru mutarea producţiei lor în ţările Balcanilor de Vest şi în Serbia, precum şi pentru colaborarea cu firmele din Serbia care ar fi furnizorii lor.

În declaraţia făcută cu prilejul vizitei la Belgrad a delagaţiei economice pe care a condus-o premierul Provinciei Baden-Württemberg, Vinfrid Krechman, în organizarea Camerei Economice Germano-Sârbe, Knapp a indicat asupra faptului că această cameră a organizat multe convorbiri referitoare la afaceri.

„Premierul Provinciei Baden-Württemberg a adus cu el reprezentanţi a 10 firme germane din domeniul prelucrării metalelor, industriei automobilelor şi industriei de prelucrare a lemnului, care sunt cointeresate să colaboreze cu firme din Serbia. Camera Economică Germano-Sârbă a organizat, după cum am spus mai sus, şi numeroase convorbiri referitoare de afaceri.

“Noi organizăm şi “Zilele căutării partenerilor de afaceri”, respectiv îi ajutăm să se conexeze, iar la această manifestare vin reprezentanţii firmelor germane care îşi caută furnizori aici”, a adăugat Knapp.

Tiberiu LĂPĂDAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 17 din 28 aprilie 2018