Alături de antreprenorii locali, evenimentul „ZRbiznet” din acest an va atrage pentru prima dată și entități de afaceri, camere și asociații din regiune. Aceasta este o veste bună pentru toți participanții la eveniment, deoarece ei vor avea ocazia de a vorbi cu invitații, de a face schimb de experiențe și, eventual, de a stabili o cooperare.

Antreprenorii din regiune – Croația, Bosnia, Slovenia, România și Ungaria, vor fi invitați de Camera Regională de Comerț din Zrenianin, care împreună cu Asociația Generală a Antreprenorilor, anul acesta s-au alăturat fondatorilor „ZR-biznet”: Uniunii Angajatorilor, Angajatorii din Zrenianin și Orașul Zrenianin.

– Camera Regională de Comerț din Zrenianin a organizat timp de 17 ani Târgul de Inovații, Cooperare și Antreprenoriat ,,Inocoop”. Numai cu munca în echipă se poate face ceva pentru acest oraș, pentru că suntem un oraș mic și trebuie să muncim mult și să muncim împreună, pentru a ne face vizibili. Am integrat întregul sistem de cameră, începând cu Camera de Comerț a Serbiei, care se află în vârful acestei piramide. Având în vedere faptul că această cameră a noastră are bună comunicare și cooperare cu ministerele și secretariatele, sarcina noastră este să aducem cât mai mulți specialiști care vor vorbi despre problemele actuale ale antreprenorilor din Zrenianin. În momentul de față această problemă este lipsa forței de muncă. Când am introdus, acum 10 ani, regimul zonei libere și când am început să construim zone industriale, ideea principală a fost să avem unde să angajăm muncitori, iar acum avem situația că nu avem pe cine să angajăm, a spus Predrag Stankov, directorul Camerei Regionale de Comerț din Zrenianin.

