ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2020/2021

În Comuna Vârșeț:

Pe data de 1 septembrie, elevii școlilor generale din Comuna Vârșeț se vor întoarce în băncile școlare pentru a începe un nou an școlar. Cum se vor desfășura orele și învățământul în legătură cu prevenirea răspândirii coronavirusului, am aflat de la directorii școlilor generale din Vârșeț, Ei ne-au informat că în prima zi de școală învățătorii îi vor informa pe elevi cum să se comporte, apoi despre folosirea măștilor, distanța fizică, dezinfectarea și spălarea mânilor. Elevii vor purta măști tot timpul. În clasele școlare vor fi maxim 15 elevi și fiecare va sta singur în bancă. Elevii claselor I-IV vor frecventa cursurile timp de câte patru ore pe zi, iar durata orei va fi de 30 de minute. Orele de educația fizică trebuie să fie organizate în aer liber ori de câte ori este posibil, astfel încât să se evite contactul apropiat sau să se mențină distanța fizică de un metru și jumătate. Când este vorba despre numărul elevilor români înscrişi în noul an școlar 2020/2021 şi care frecventează cursurile în limba română în școlile din Orașul Vârșeț, situația este ca și în anii precedenți.

La școala din Mesici, anul acesta în clasele combinate I -IV în băncile școlare s-au așezat în clasa I patru elevi, în clasa a II-a un elev, în clasa a III-a un elev, iar în clasa a IV-a nu există niciun elev.

Anul acesta la Sălcița cursurile sunt frecventate de un sigur elev, care este în clasa a II-a.

Situația este la fel și la școala de la Iablanca, unde este doar un elev în clasa I.

La Straja, cursurile în limba română le frecventează în total 14 elevi. Situația pe clase este următoarea: în clasa I – șapte elevi, în clasa a II-a – doi elevi, în clasa a III-a – trei elevi, iar în clasa a IV-a – doi elevi.

La Şcoala „Branko Radičević” din Vlaicovăț, când este vorba despre elevii care frecventează cursurile în limba română, la ciclul I-IV sunt doar trei elevi – în clasele I, II și IV câte un elev.

La Şcoala „Branko Radičević” din Râtișor numărul elevilor în noul an școlar este următorul: în clasa I – trei elevi, în clasa a II-a – cinci elevi, în clasa a III-a – un elev, iar în în clasa a IV-a – zece elevi.

La Şcoala „Moșa Pijade” din Marcovăț cursurile în limba română le frecventează un singur elev – în clasa I.

La Şcoala Generală „Olga Petrov-Radišić” din Vârșeț în anul școlar 2020/2021 situația în clasele românești la ciclul I- IV este îmbucurătoare, pentru că în băncile școlare s-au așezat în total 16 elevi: în clasa I – cinci elevi, în clasa a II-a – patru elevi, în clasa a III-a un elev, și în clasa a IV-a – cinci elevi.

În comparație cu anul trecut putem spune că situația în satele românești este foarte îngrijorătoare din cauza numărului foarte mic de elevi.

La Coștei:

Din scurta convorbire realizată cu prof. Mircea Boldovină, directorul Școlii Generale „Coriolan Doban” din Coștei, aflăm că în clasa I la Coștei s-au înscris 7 elevi, iar la Voivodinț 3 elevi. În clasa a V-a au fost înscriși 4 elevi. Doi s-au înscris la Școala din Vârșeț: „În celelalte clase, situația este la fel ca și în anii trecuți. În medie pe clase avem câte 6-7 elevi. Toți părinții au fost anchetați și sunt de acord ca copiii să meargă la școală. Începem cu orele pe data de 1 septembrie. Tot atunci va începe să funcționeze și grădinița. Cursurile la clasele V-VIII vor începe de la ora 7,30 și vor dura până la 10,30. Vor fi 5 ore prescurtate.

Clasele I-IV, de la ora 11,00 până la ora 13,30 maximum, zilnic vor avea câte 4 ore prescurtate.

La obiectele cu un fond mai mare de ore, se vor ține și ore online peste platforma de învățământ „Google classroom“ (româna, matematica…), la fel și obiectele desenul, muzica, educația fizică, religia… vor fi online, dar când elevii trebuie să răspundă la aceste obiecte sau vor avea extemporale, vor veni la școală.

Au fost luate toate măsurile de protecție care sunt recomandate. Așteptăm ca până la 1 septembrie să ne vină și de la primărie ca să facă dezinfecție generală în interiorul școlii și curtea școlară”, aflăm de la interlocutorul nostru.

La Grebenaț:

La Școala Generală ,,Mihail Sadoveanu” din Grebenaț din convorbirea cu directorul școlii, Cristian Birgean aflăm că în acest an școlar sunt înscriși în total 42 de elevi. Dânsul precizează că în clasa I sunt înscriși 7 elevi. Situația actuală impune și un nou orar, astfel că și la Grebenaț elevii vor avea cursurile în durată de 30 de minute. Ciclul inferior va avea câte 4 ore, iar elevii de la ciclul superior câte 6 ore pe zi. Prioritate vor avea obiectele care sunt la examenul final, restul obiectelor care nu se vor efectua la școală, vor fi predate online.

În Banatul Central:

În noul an şcolar 2020/21, ca și în anii precedenți, numărul elevilor în școlile cu limba de predare română din Banatul Central este în constantă scădere. Pentru a afla cum se va desfăşura la începutul noului an școlar procesul instructiv în condiții de pandemie, perspectivele, şi problemele cu care se confruntă învăţământul în limba română, o privire în ansamblu asupra principalelor momente şi aspecte privind aceste instituţii de învăţământ general, am apelat la directorii școlilor din Ecica, Torac, Sărcia și Zrenianin (Iancaid).

Marinel Bugar, directorul Școlii Generale ,,Dr. Aleksandar Sabovljev”, ne-a oferit principalele informaţii despre această instituție de învățământ general:

– Perspectivele învățământului în limba română nu sunt deloc îmbucurătoare. La toate şcolile din localităţile urbane numărul scade vertiginos. Vă dau un exemplu îngijorător, în urmă cu 30 de ani şcoala din Ecica avea 600 de elevi, iar în prezent cursurile sunt urmărite de 255 școlari. În fiecare an școlar scade numărul de elevi, iar anul acesta vom avea 6 școlari mai puțin. Niciun elev nu s-a încris în clasa întâi la secția cu predare în limba română, iar 6 școlari au terminat clasa a VIII-a, la finele anului școlar 2019/2020. Această tendinţă este resimțită în toate școlile din zonă, bineînțeles și la secția sârbă a școlii noastre. Avem înscriși la ambele secții 255 de școlari, iar 36 dintre aceștia la secția română, însă în următorii ani nu se va înscrie nici măcar un elev la secția cu predare în limba română.

Norica Rașa, directoarea Școlii Generale ,,George Coșbuc” din Torac, afiliată Școlii Generale ,,Sfântul Sava” din Jitiște, ne-a spus următoarele:

– În unitatea noastră de învățământ şcolarizarea se desfăşoară în două limbi: română şi sârbă. În total, cursurile sunt urmărite de 128 elevi, dintre care 96 de şcolari sunt înscrişi la secţia cu limba de predare sârbă şi 32 la cea cu limba de predare română. Numărul total al elevilor s-a majorat cu 5 școlari noi, în clasa întâii fiind înscriși patru elevi la secția cu predare în limba română, iar la secţia cu limba sârbă 11 „boboci” își vor începe școlarizarea începând cu anul școlar 2020/2021.

Cât despe modelele recomandate de Ministerul Educației, părinții și elevii din Torac au decis în proporție de 99%, potrivit anchetei efectuate, ca în noul an școlar procesul instructiv să se desfășoare în felul următor: clasele I și a II-a vor începe primele cursurile, de la ora 8, urmând o pauză de 20 de minute pentru dezinfectarea încăperilor, urmând clasele a III-a și a IV-a, apoi ciclul V-VIII, în același mod. Orele vor dura 30 de minute și, având în vedere că despărțămintele nu sunt numeroase, nu este nevoie de divizarea în grupuri a claselor.

Brankica Todorović, directoarea Școlii Generale ,,Ivo Lola Ribar din Sărcia, a menţionat:

– În anul școlar 2020/2021 vom avea un număr total de 73 de elevi. Cursurile în limba română le vor frecventa doi elevi – un „boboc” în clasa întâi și un elev în clasa a III-a, datorită aprobării din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia. Din păcate, având un număr destul de mic de elevi în școala noastră, vom putea să organizăm desfășurarea cursurilor doar într-un schimb, cu respectarea măsurilor și instrucțiunilor de protecție stabilite de Ministerul Educației. Avem spațiu mare și un număr mic de elevi, astfel că procesul educațional se va desfășura doar în schimbul întâi, iar în orele după-amiezii din încăperile școlii, pe cale on-line, prin ,,clasa google”, vom oferi elevilor sprijin suplimentar destinat temelor de casă sau disciplinelor opționale.”

În Municipiul Zrenianin, alături de școala din Ecica mai funcţioneză o unitate de învăţământ în care elevii de naţionalitate română frecventează cursurile în limba lor maternă. Este vorba despre şcoala din Iancaid, afiliată instituţiei de învăţământ ,,Đura Jakšić” din Zrenianin. De la directoarea Vesna Sakelšek am aflat că în acest an școlar numărul total de elevi este de 557 elevi, dintre care trei școlari din Iancaid vor urmări cursurile în limba română maternă (în despărțământul combinat – în clasele a III-a și a IV-a). În ultimiii doi ani la secția română nu s-a înscris niciun elev care să se instruiască în limba română, la Despărțământul din Iancaid. Cât despre desfășurarea cursurilor în condiții de pandemie, la unitatea de învățământ amintită, ciclul inferior va frecventa cursurile în încăperile acestei instituții, iar ciclul superior va avea cursuri combinate (on-line și la școală).

Vasile PETRICĂ, Mariana STRATULAT, Dan MATA

Articol publicat în numărul 36 din 5 septembrie 2020