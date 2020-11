A apărut un nou roman din penița Eugeniei Bălteanu

Cronica familiei Lupu primește un epilog

Așteptarea celor dornici să afle cum se încheie povestea despre familia torăceană Lupu, ieșită din călimara cu cerneală infinită a Eugeniei Bălteanu, va mai dura atât timp cât vor parcurge cele 171 ale romanului Casa Soarelui Răsare.

Cea de-a treia parte a ,,trilogiei torăcene” a apărut săptămâna trecută la Editura ,,Libertatea”.

A fost lungă așteptarea, pentru că romanul apare la patru ani după cea de-a doua parte – Drumul împărătesc și la șase ani după prima – Scrisori din Pasadena.

Nu ne îndoim de faptul că suspansul a meritat și că în Casa Soarelui Răsare povestea își atinge apogeul. În Scrisorile din Pasadena și în Drumul împărătesc am văzut cum se intersectează destinele bunicului și nepotului din familia Lupu, am intrat în cele mai întunecate cotloane ale sufletelor personajelor, am asistat la zbaterea lor între tiparele comportamentele ale vieții de la sat și alegerile personale.

M.A.

