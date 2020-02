Ofertă bogată de produse din carne

În decursul weekend-ului trecut, între 20-23 februarie, la Kačarevo a avut loc ediția a 33-a a manifestării ”Slaninijada”. Pe parcursul a patru zile, vizitatorii au avut ocazia să guste și se cumpere slănină industrială și de casă, dar și alte produse din carne.

Pe lângă programul expozițional și întrecerea pentru alegerea celei mai bune slănine, gazdele au pregătit și un program cultural-distratciv variat, la care și-au dat concursul societăți cultural-artistice locale și soliști vocali și instrumentiști cunoscuți. Cei mai mulți vizitatori au venit sâmbătă, când a avut loc concertul formației ”Garavi sokak”.

„Slaninijada” este una din cele mai mari manifestări de acest gen nu numai la Panciova, ci și în întreaga Serbie. Manifestarea este vizitată de peste 100.000 de turiști. Manifestarea are caracter economic, pentru că în oferta de carne din an în an se includ tot mai multe familii.

Campionul ediției de anul acesta al „Slaninijadei“ în categoria slănină de casă este Dušan Pavlović din Novi Pazar. Cea mai bună slănină industrială a produs-o Jovan Pavlović din Brankovina, iar cel mai bun abator a fost proclamat ”Burjan” din Panciova. Cea mai grea slănină a ajuns din Kikinda, a cântărit circa 30 de kilograme și provine de la un porc cu greutatea de peste 400 de kilograme.

Un premiu l-au luat și gazdele. Cea mai groasă slănină de mangaliţă a expus-o Mile Filipovski din Kačarevo.

Valentin MIC

Textul integral îl puteți citi în numărul 9 din 29 februarie 2020 al săptămânalului ,,Libertatea”