Rezist prin carte!

Dacă biserica este Casa lui Dumnezeu, atunci biblioteca este templul spiritului uman. A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca este locul de relaxare, de meditaţie, de bună armonie. Oricine intră într-o bibliotecă are impresia că a păşit într-o altă lume. Biblioteca este unicul loc în care liniştea sufletească şi dorinţa de citit se unesc, iar problemele, necazurile și grijile dispar fără niciun semn.

Cu aceste cuvinte s-a adresat moderatoarea Mariana Stratulat în seara zilei de duminică, 27 septembrie, la festivitatea de inaugurare a bibliotecii Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu”. Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor Coșteiului.

Viorel Bălăgean, președintele Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu”, a menționat că un număr însemnat de cărți care împodobesc rafturile bibliotecii au ajuns din București prin proiectul „Rezist prin carte”: ,,În fiecare an la Coștei ne dorim să facem ceva nou. Anul acesta la Zilele Coșteiului am fost nevoiți să ne adaptăm situației provocate de coronavirus și să organizăm într-un mod mai diferit manifestarea. Datorită Consiliului Național și domnului dr. Ion Omoran, anul trecut am reușit să primim din București aceste cărți și să înființăm biblioteca”.

Viorel Bălăgean a mulțumit lui Ionică Adam, Cristian Bălăgen și Ionel Bulic pentru faptu că au dat o mână de ajutor la amenajarea bibliotecii.

Dr. Savu Marius, vicepreședintele Consiliului Executiv al Consiliului Național Român, a menționat următoarele: „Mă bucur că sunt în acest templu al culturii. Coșteiul a meritat aceasta. Dorința de a deschide o bibliotecă la Coștei este mai veche. În sfârșit, visul nostru s-a împlinit. Îi îndemn pe consătenii mei ca în zilele de iarnă să împrumute și să citească o carte. De la carte începe totul..”

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” nr.40 din 3 octombrie