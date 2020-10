A fost marcată Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei Sărăcia – o încălcare a drepturilor omului

Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei se marchează în fiecare an în data de 17 octombrie, potrivit Rezoluţiei 47/196 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), adoptată la 22 decembrie 1992.

Tema din anul 2020, lansată cu prilejul marcării Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei, este „Acţionând împreună pentru a realiza dreptatea socială şi de mediu pentru toţi” şi abordează provocarea realizării dreptăţii sociale şi de mediu pentru toată lumea.

La Paris, în prezența a câteva sute de mii de oameni, a fost dezvelită o placă memorială pe care sunt scrise cuvintele lui Joseph Wresinski, unul dintre inițiatorii acestei zile: „În cazul în care o persoană este forțată să trăiască în sărăcie, drepturile omului sunt încălcate. Datoria noastră sublimă este să ne unim în lupta pentru respectarea acestor drepturi”.

În memoria acestui eveniment, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a solicitat tuturor statelor membre să lucreze activ la eradicarea sărăciei. Invitația a fost trimisă și organizațiilor societății civile.

În anul în care a fost luată decizia menționată, aproape jumătate din locuitorii „lumii a treia” trăiau într-o mare sărăcie. De la an la an, numărul persoanelor sărace a scăzut, astfel încât în 2010, comparativ cu 1992, numărul persoanelor sărace din lume a scăzut cu 750 de milioane.

Sărăcia este o problemă complexă, multidimensională și dificil de eradicat. În plus, sărăcia este o problemă globală, prezentă în cele mai bogate țări și regiuni. Prin urmare, există oameni săraci în Uniunea Europeană, precum și în Statele Unite; este mai ușor de suportat la bogați decât în țările sărace și devastate de război.

Sărăcia îi afectează cel mai mult pe tineri. Copiilor care cresc în sărăcie și mizerie le este foarte greu să-şi realizeze drepturile la viață, joc, dezvoltare sau educație și au șanse mult mai mici să reușească în viață.

În plus față de ceilalţi copii, membrii comunității de romi, rezidenții din zonele rurale, părinții singuri, persoanele cu dizabilități și familiile acestora, femeile şi în special persoanele în vârstă, migranții și alte categorii ale populației sunt, de asemenea, expuse riscului sărăciei.

A trăi fără sărăcie este un drept al omului și al fiecărui cetățean, conform textului Declarației Universale a Drepturilor Omului, de a beneficia de un nivel de viață care să-i asigure sănătatea și bunăstarea personală și a familiei sale, inclusiv alimente, îmbrăcăminte, locuințe și îngrijiri

Sărăcia are multe fețe. Ombudsmanul provincial se așteaptă ca fiecare dintre aceste persoane să fie luată în considerare, astfel încât, prin sprijinirea măsurilor și activităților instituțiilor competente, societatea din Serbia să se apropie cât mai mult de idealul său normativ – o republică bazată pe dreptate socială, demnitate umană și respectare a drepturilor omului.

Denis STRATULAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 43 din 24 octombrie 2020