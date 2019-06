Chiar dacă, oficial, vara începe la 22 iunie, la Vârșeț a venit cu câteva zile mai devreme. Zilele trecute, lacul din oraș și-a deschis porțile, spre bucuria tinerilor care au dorit să facă prima baie din acest an în apă curată și caldă. Plaja, umbrelele și șezlongurile sunt cele mai bune variante în zilele cu soare. La fel de primitoare este terasa restaurantului, amenajată în apropierea lacului, de unde se poate vedeao panoramă frumoasă. Vârșețenii pot servi mici și ștrudel cu mac, se pot răcori cu diferite băuturi, bere și cafea.În fiecare an, sub auspiciile Organizației de Turism din Vârșeț, în cadrul programului „Vara la lac” sunt organizate multe activități sportive și recreative. Pe poligonul pentru copii se desfășoară un program de fitness, turneu de volei la care participă echipe de băieți și fetițe.

Vasilie PETRICĂ

