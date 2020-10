Omul cu mai multe vocații, publicist, prozator, traducător…

Pe Florin Ursulescu l-am cunoscut în urmă cu vreo 50 de ani, în mai 1970, când mi-am început cariera de ziarist la săptămânalul „Libertatea” în redacția căruia Florin Ursulescu avea deja o activitate profesională de vreo șase ani. Redacta, pe atunci, rubrica economică, iar eu eram „tânăr colaborator” la rubrica de politică externă, redactată de iscusitul și pretențiosul ziarist Andrei Popin. Așa a început colaborarea mea cu Florin Ursulescu, împreună cu care, la începutul carierei mele gazetărești, cutrieram mai toate satele cu români din Voivodina, și le prezenam în „Libertatea”, colaborare care s-a transformat într-o adevărată și sinceră prietenie. O prietenie care durează, iată, de atâtea decenii.

Florin Ursulescu s-a născut în 4 martie 1938, la Sutiesca (Sărcia). În satul natal, și la Torac și-a făcut școala primară, iar liceul la Vârșeț și la Zrenianin. După absolvirea studiilor, la Școala Superioară de Pedagogie – limba și literatura română – din Zrenianin, a lucrat la școala elementară din Iancov Most. În anul 1964 a intrat în gazetărie la săptămânalul „Libertatea” din Panciova. La început în calitate de colaborator la rubrica Viața culturală și Viața sportivă, iar mai târziu fiind numit redactor al rubricii comunale și, mai apoi, al rubricii de politică internă. În anul 1973 a fost numit translator la Ambasada Iugoslaviei la București. După patru ani, în 1977, revine la „Libertatea” în funcția de redactor șef și responsabil al ziarului, funcție pe care o deține până în primăvara anului 1987. În paralel, din 1983 și până în 1989, a îndeplinit și funcția de director al Casei de Presă și Editură „Libertatea”.

După anul 1989, Florin Ursulescu s-a ocupat de traducerile din suplimentele ziarului. Apoi, a scris, iar după aceea a și redactat rubrica de politică externă, rubrică la care a continuat ca ziarist pensionar până în primăvara anului 2020.

* * *

Florin Ursulescu, pe parcursul întregii sale vieți, a desfășurat o activitate bogată, continuă și susținută, pe mai multe planuri, respectiv tărâmuri, cum spunea d-na prof. univ. dr. Lia Magdu, prezentându-l pe „omul și scriitorul Florin Ursulescu”: „În domeniul gazetăriei Florin Ursulescu a scris cronici pe teme politice, articole și comentarii, interviuri cu personalități de seamă ale vieții politice, culturale și literare din Iugoslavia și România, reportaje despre satele românești din Voivodina, note de drum. Colaborează cu studii și articole de literatură și cultură generală la revistele: Lumina, Tribuna tineretului, Analele SLR, Calendarul Popular, Almanahul Libertatea, Tradiția.”

„Pot spune, ne mărturisește Florin Ursulescu – vorbind despre viața sa de jurnalist – că la început mi-a fost destul de greu la „Libertatea”. Dar, cu timpul am învățat meseria de ziarist, mai ales că pe atunci la Casa de Presă și Editură „Libertatea” lucrau oameni de primă mărime în ziaristica de la noi, unii dintre ei fiind foarte apreciați și în domeniul literaturii (Aurel Gavrilov, Mihai Avramescu, Ion Bălan, Cornel Bălică, Mihai Condali…). Am început ca stagiar, apoi colaborator, redactor la rubrica de politică internă. Era și o perioadă grea, a liberalismului. Spre sfârșitul anului 1972 m-am aflat în fața a încă unei dileme. Mi s-a propus să merg la București, la Ambasada Iugoslaviei, ca translator…”

La București, Florin a petrecut – împreună cu familia – patru ani de zile. A fost aceasta pentru el o experiență foarte utilă. A cunoscut lucruri noi, perfecționându-se și ca translator și, în același timp profitând de ocazia de a-și face cunoștință cu valorile spirituale și civilizatorii ale poporului român. La Ambasadă, pe lângă traducerile făcute în scris, traducea ambasadorului și altor diplomați la întâlnirile cu oficialitățile române, precum și delegațiilor oficiale care au vizitat Bucureștiul și România. Florin Ursulescu a practicat și în continuare această muncă de translator, după revenirea în țară, chiar și mulți ani în urma pensionării. O perioadă îndelungată, de peste cinci decenii, a tradus delegațiilor de toate profilurile, în Iugoslavia, respectiv în Serbia, și în România, iar la cel mai înalt nivel, începând din 1977, președinților celor două țări.

Pe lângă îndeletnicirea de translator, Florin Ursulescu a mai practicat și cea de traducător. A tradus peste 80 de cărți: literatură social-politică, memorialistică, manuale școlare pentru școlile elementare, medii și superioare, lecturi școlare și caiete de lucru. Din limba română în limba sârbă a tradus „Istoria românilor” de Neagu Djuvara și „Personalități românești din Voivodina” de Costa Roșu, iar din limba sârbă în limba română, în general, istorii și cărți de memorialistică (Direcțiile dezvoltării sistemului politic al autoconducerii socaliste de Edvard Kardelj, Neretva de T. Ratkočević, Limba contemporană și socialismul de Aleksandar Grličkov, Ultimele întâlniri cu Tito de M. Stefanović, Evocări autobiografice de Josip Broz Tito….). Florin Ursulescu este unul dintre atuorii Dicționarului sârb-român, apărut în 2013 la Editura ICRV din Zrenianin și, timp de mai mulți ani, colaborator la Encicolopedia orașului Novi Sad, apărută în 31 de volume la Matica srpska din Novi Sad.

***

Publicistic, Florin Ursulescu a debutat editorial, în 1972, cu monografia „Cupa Libertății, jocuri sportive sătești”, scrisă împreună cu ziaristul Gheorghe Bosioc. Mai târziu a publicat monografia satului „Iancov Most – Iancaid – trecut și prezent”, după care a urmat „Biserica din Iancov Most”, în 2001, împreună cu preotul Petru Măran, la Editura Fundației din Novi Sad, apoi „Drumuri și popasuri” la Editura Libertatea și „Amintiri povestite: evocări ale unui translator”, la aceeași editură, în 2010 și, „Iancaid – satul și oamenii. Istorie povestită a Iancaidului și iancaizenilor”. Reportaje, portrete de oameni de seamă, obiceiuri, carte apărută, în 2014, la Editura ICRV din Zrenianin. În monografiile sale despre Iancaid, Florin Ursulescu a cuprins toate segmentele vieții locuitorilor acestui sat, îmbogățind astfel – spunem noi – literatura monografică a românilor din Voivodina.

„Monografia „Iancov Most – Iancaid, trecut și prezent” – zice criticul literar Sima Petrovici, într-o recenzie publicată în Tradiția – e în general lucrată cu pricepere, cu mare abnegație și responsabilitate pentru fiecare document, date și comentariu. Corespunde, întru-totul științei monografice actuale și este o fixare în timp a vieții unui sat de pustă cu o viață zbuciumată, săracă și prosperă…”. Iar, volumul de amintiri „Drumuri și popasuri. Reportaje și note de călătorie” și „Amintiri povestite” sunt, potrivit aprecierilor făcute de prof. univ. Carmen Dărăbuș, radiografii în cotidian, dar și fragmente de istorie. „Scrise cu pana jurnalistului, și călătoriile în scop turistic devin pertinente și documentate prezentări ale unor locuri. Al doilea volum este un mod de a împărtăși cu cititorii experiențele sale ca traducător oficial în aparatul de stat iugoslav, dar în ciuda contextului politic, autorul rămâne de fapt, cu note ironic umoristice. Cutumele mediilor politice cu care a intrat în contact sunt prezentate atât la nivel oficial, cât și în momente de relaxare, de ritual culinar.”

Cartea „Drumuri și popasuri” a fost, de altfel, „Cartea anului 2006”, premiu acordat de Editura „Libertatea” din Panciova, despre care autorul ei spune că „din numărul mare de reportaje și note de călătorie apărute într-o perioadă de aproape patru decenii, în „Libertatea”, „Lumina”, „Calendarul popular”, „Tribuna tineretului”, „Bucuria copiilor” și „Tradiția” am ales 18 pentru a fi publicate în volum. Am mai adăugat 8 scrieri inedite, toate scrise în cursul anului 2005.”

În toate aceste scrieri, Florin Ursulescu prezintă localități și ținuturi pe care le-a vizitat pe parcursul activității sale de jurnalist sau în particular, cu familia, locuri care „prin frumusețea lor inedită, au rămas adânc întipărite în memoria sa”.

Personal țin să mai amintesc două monografii extrem de importante pentru noi, românii din aceste spații (Voivodina, R.Serbia). Este vorba despre monografia Simpozionului Științific Internațional „Banatul – trecut istoric și cultural”, organizat de Societatea Română de Etnografie și Folclor din Voivodina (la Novi Sad și Reșița), împreună cu Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, iar ultimele câteva ediții și împreună cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, lucrare apărută în anul 2007 la Editura Fundației din Novi Sad, și „Biblioteci și cărți românești din Voivodina”, scrisă împreună cu Rodica Ursulescu Miličić, fiica lui Florin, și editată, în 2009, de Editura ICRV din Zrenianin. O carte a cărților noastre românești și a bibliotecilor, fie ele ale unor instituții și sate sau că ale unor persoane, în care se păstrează acestea.

„Dintotdeauna eu m-am considerat în primul rând ziarist – ne mărturisește Florin Ursulescu, într-un interviu publicat în 1 decembrie 1999, în săptămânalul Libertatea din Panciova, dar, încă de pe băncile școlii, mai concret ale liceului, eu am început să scriu proză. Prima schiță mi-a apărut în revista Lumina în 1956. Am publicat apoi proză scurtă și fragmente de roman, în aceeași Lumină, dar și în unele reviste din România și am fost tradus în limbile sârbă, albaneză, ruteană. În 1988 mi-a apărut la Editura Libertatea romanul „Peisaj cu nuci”, în care am încercat să-i identific pe aomenii despre care am scris cu peisajul inconfundbil al câmpiei bănățene, să prezint mentalități ale oamenilor de pe aceste meleaguri. Apoi mi-a apărut, la Editura Societății de Limba Română, romanul „Sfârșit de vară”, care este, în realitate, partea a doua a unei trilogii preconizate. Și acest roman este dedicat mediului rural, oamenilor cu trăirile lor sufletești și morale din unele sate de români din Banatul nostru central. Aș menționa că și această proză a mea este scrisă în manieră tradițională, în zonele realului. Viața pune nenumărate întrebări și eu am încercat să dau răspunsuri posibile măcar la câteva dintre ele”.

Dacă în primul roman „Peisaj cu nuci” – constată prof. Carmen Dărăbuș, în recenzia scrisă de ea – referirile la cooperativizare sunt extrem de vagi în cel de-al doilea roman, autorul face referiri directe la modalitățile agresive de convingere a populației. „Despre evenimentele din urmă cu aproape douăzeci de ani, când mulți țărani erau siliți să intre în cooperativele țărănești de muncă, când li se confiscau bunurile, erau torturați pentru că nu puteau să livreze statului cotele obligatorii de produse agricole – obavezu – cum îi spunea țăranii (…). Își amintește doar că mulți săteni au fost în închisoare, că multe familii, lipsite chiar de strictul necesar, erau puse în situație să-și blesteme zilele pe care le trăiau.”

În anul 1974, Florin Ursulescu a obținut Premiul I la Concursul de proză scurtă al săptămânalului „Libertatea”, iar pentru reportajul „Liniștea pietrei arse și splendoarea Castelului Peleș” a obținut Premiul pentru reportaj al Asociației Ziariștilor din Voivodina (1971); F.Ursulescu este membru de onoare al Societății / Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, deținător al Premiului Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina „Pentru întreaga activitate, consacrată valorilor românești din Serbia” și laureat al Premiului Asociației Ziariștilor din Voivodina „Pentru întreaga activiate.”

Florin Ursulescu, s-a afirmat în lumea scrisului, mai întâi ca jurnalist – așa după cum se spune – în biografia sa – apoi ca memorialist, traducător și, nu în ultimul rând, ca prozator. A publicat mai multe schițe, dar și nuvele, unele din acestea fiind chiar și premiate la concursurile noastre literare. Florin Ursulescu a fost omul cu mai multe vocații, publicist, prozator, traducător… și mai mult decât toate cele.

Costa ROȘU

Articol publicat în numărul 41 din 10 octombrie 2020