Accent pe interdisciplinaritate și multiculturalitate

Centrul de Studii Banatice, o asociație care pune accentul pe importanța interdisciplinarității, tinde să păstreze această direcție și în activitatea editorială. Publicăm cel mai adesea studii din domeniul istoriei, în primul rând din istoria Banatului, precum și cercetări etnologice, psihologice și din domeniul religiei – spune dr. Aleksandra Djurić Milovanović, vicepreședinta Centrului de Studii Banatice.

,,Când am înființat Centrul de Studii Banatice am avut ideea să prezentăm, într-un mod științific-popular, subiectele de care ne ocupăm dintr-un unghi științific și astfel să apropiem publicului cititor mai larg lucruri interesante din spațiul bănățean. Am reușit, datorită echipei care conduce Centrul de Studii Banatice: dr. Mircea Măran, istoric și președintele asociației, Neven Daničić, istoric și unul dintre fondatori și eu însămi. Ne-am străduit să extindem cercul de colaboratori, să avem, printre autorii ale căror studii le-am publicat, scriitori tineri care și-au publicat la Centru primele monografii. Ne face cinste faptul că am avut ocazia să colaborăm cu instituții din România, iar în cadrul colaborării internaționale la Centru să publicăm, în calitate de coeditori, culegeri de lucrăriși cataloage de la expozițiile noastre”, completează interlocutoarea noastră.