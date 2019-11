Binecredincioşii din parohia Toracu-Mare au ieşit vineri, 22 noiembrie a.c., cu tractoare și pluguri mari, la aratul pământului retrocedat al bisericii, şi în câteva ore au terminat munca.

Despre această acțiune am aflat mai multe detalii de la părintele paroh stavrofor Cristian Popi:

– Și anul acesta, agricultorii din parohia Toracu-Mare au plecat la holdă, pentru a face arătura de iarnă. Este cel de-al treilea an de când lucrăm pământul bisericii. Este vorba despre o suprafață de aproape 58 de jugăre. În primul an am avut grâu, în al doilea an floarea-soarelui, apoi porumb și iată că acum se face arătura pentru anul viitor. Pe această cale aș dori să mulțumesc tuturor agricultorilor care vin de fiecare dată când avem astfel de acțiuni să ajutăm biserica prin muncă proprie. Despre numărul participanților putem spune că ei se împart în grupe la astfel de acțiuni – unii merg la arat, alții pregătesc pământul pentru lucrările de primăvară, îl însămânțează, dar şi aruncă îngrășăminte. Circa 20 de agricultori ajută biserica. După terminarea muncii, cu toții participă la o masă comună și totodată sunt invitați la manifestările organizate de biserică, precum Hramul bisericii, Hramul corului etc.

Prin această acțiune, torăcenii au dovedit că sunt totdeaună dispuși să presteze muncă benevolă, mai ales când este vorba de pământul bisericii.

F. RAȘA

Articolul îl puteți citi în numărul 48 din 30 noiembrie 2019