Timpul frumos din ultimele zile le-a permis membrilor Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din Coștei să se reunească la Căminul Cultural și să efectueze lucrări de amenajare a clădirii. Conform datelor primite de la președintele societății și primarul satului Viorel Bălăgean, s-a făcut lucrări în exterior: „Le mulțumesc oamenilor din sat care au participat de bunăvoie la această acțiune de muncă. Fațada este cartea de vizită a oricărei case, astfel că și noi am zugrăvit fațada căminului. În plus, am asflatat platoul din fața acestuia. Cu asta s-au încheiat lucrările infrastructurale la Cămin. Rămâne doar să ne întâlnim la repetiții și să ne ocupăm de partea artistică…”

Lucările au fost realizate cu sursele proprii ale societății, iar Primăria Vârșeț a asigurat materialul.

Mariana STRATULAT

