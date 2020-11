Acţiuni benevole la bisericile ortodoxe române din Toracu-Mare și Toracu-Mic

Binecredincioşii din parohia Toracu-Mare au ieşit joi, 12 noiembrie a.c., cu tractoare și pluguri mari la aratul pământului retrocedat bisericii şi în câteva ore au terminat munca. A doua zi la fel au procedat şi enoriașii din parohia Toracu-Mic.

Despre această acțiune am aflat mai multe detalii de la părintele paroh din Toracu-Mare, Cristian Popi:

– Și anul acesta, agricultorii din parohia Toracu-Mare au plecat la holdă pentru a face arătura de iarnă. Este cel de-al patrulea an de când lucrăm pământul bisericii. În primul an am avut grâu, în al doilea floarea-soarelui, apoi porumb și, iată, acum se face arătura pentru anul viitor.