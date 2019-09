Colaborare bună între autorii români și sârbi

A început să scrie aforisme în studenție. Аstăzi îi sunt indispensabile. Încă își amintește de primul aforism pe care l-a scris: ,,A sosit iarna. Totul, cu excepția prețurilor, a înghețat”. În anul 1993, la concursul ,,Tineretului literar” i-a fost publicat primul volum intitulat ,,Vă dăm noi democrație!”

De atunci, creațiile autorului sârb Aleksandar Čotrić au fost publicate în cca 25 de volume de aforisme și în șapte cărți de satiră. Între acestea se numără trei cărți de aforisme pentru copii, două cărți de aforisme despre femei și bărbați, două cărți de aforisme despre sport și mai multe cărți apărute în străinătate.

– Din anul 2007, când mi-a apărut la Timișoara volumul ,,Incizii rapide” în traducerea lui Goran Mrakici, durează colaborarea mea cu colegii din România. Tot atunci a apărut interesul reciproc față de aforismul sârbesc și cel românesc. De cinci ani la Timișoara are loc Festivalul de Umor, Satiră și Caricatură ,,Cal verde” organizat de Uniunea Sârbilor din România, un festival la care particip cu regularitate. Aforismele îmi sunt publicate în reviste de satiră care apar la Lugoj, Reșița și Timișoara, dar și în ,,Antologia aforismului sârbesc” apărută în România în traducerea lui Goran Mrakici și Valeriu Butulescu. Noi, la rândul nostru, am publicat în limba sârbă volumul ,,Oazele de nisip” al lui Valeriu Butulescu. Cartea, care a apărut la Editura ,,Alma” din Belgrad, a fost recompensată cu premii importante. În calitate de membri ai Cercului Belgrădean al Autortilor de Aforisme am stabilit colaborare bună cu portalul satiric ,,Times New Roman”.

Čotrić spune că pregătește apariția, la anul, a unei antologii de aforisme românești în limba română. În această carte vor fi încadrați cei mai renumiți autori de aforisme din țara vecină. Cartea se va numi ,,Miere și otravă”, un titlu inspirat din aforismul reginei Elizabeta a României (care a scris sub pseudonimul Carmen Sylva): ,,Aforismele sunt ca albinele: încărcate de nectare însă înarmate cu un ac”. Antologia va cuprinde cugetările sau citatele personalităților culturale, ale artiștilor și oamenilor de știință români, între care: Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Mihai Eminescu și alte genii de talie mondială. Dacă această antologie, care va cuprinde peste 200 de autori români, va intra în planul editorial, va apărea la editura Uniunii Sârbilor din România.

Čotrić spune că există diferențe substanțiale între aforismele românești și cele sârbești. Aforismele românești vin cu povețe, au tentă filosofică și abordează teme esențiale între care: viața, adevărul, rostul omului, Dumnezeu, sănătatea, familia… De multe ori sunt scrise sub formă de versuri. Aforismul sârbesc, în schimb, conține mai multă satiră, este mai critic și axat pe teme actuale. Aforismul românesc este mai serios, iar cel sârbesc conține mai mult umor. Umorul în aforismul românesc nu este neapărat prezent în timp ce în cel sârbesc este nelipsit. Čotrić spune că tocmai din acest motiv prin intermediul ,,Antologiei aforsmului românesc”, care va apărea în limba sârbă, cititorii sârbi vor avea prilejul să cunoască aforismul românesc.

Čotrić, așa cum mărturisește, cunoaște din aproape aforismul rusesc, cel polonez și cel bulgar. A publicat antologii de aforisme din cele trei țări. Autorii ruși, bulgari și polonezi, în ciuda diferențelor, sunt mai apropiați de cei români decât de cei sârbi.

Valentin MIC

