În ziua de sâmbătă, 14 decembrie curent, la Alibunar s-au adunat colindători din 14 localități cu suflare românească pentru a ne prevesti Crăciunul, acea sărbătoare sfântă a creștinității. A fost acesta un eveniment de rară emoție pentru care s-au deschis larg porțile Alibunarului, și inimile celor care țin la tradiții.

Comunitatea Românilor din Serbia și Episcopia ,,Dacia Felix”, cu sprijinul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, și al Comunei Alibunar au organizat manifestarea culturală ,,Colindele Neamului”.

Corul C.N.M.R.S. sub bagheta prof. Leri Mengher, a inaugurat acest eveniment de primă mărime, prin interpretarea colindelor: ,,Bună dimineața la Moș Crăciun”, ,,Moș Crăciun cu plete dalbe”, ,,Bună dimineața”, și ,,O, ce veste minunată”.

Au urmat apoi cuvinte de salut adresate de: Dušan Dakić, președintele comunei Alibunar, Excelența Sa Dan Constantin, consul la Consulatul general al României la Vârșeț, Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Episcopiei Dacia Felix. Un mesaj de sprijin din partea Ambasadei României la Belgrad a fost citit de trimisul special Alin Ciocănea.

,,Mă bucur foarte mult să fiu alături de D-voastră în această zi măreață. Este un moment de suflet, înainte de marea sărbătoare a Nașterii Domnului care a schimbat neamul omenesc. Venirea lui Iisus pe Pământ a deschis Cerurile pentru a vești oamenilor că s-a născut un nou Mântuitor. Colindele ne aduc aminte de vremea aceea frumoasă a copilăriei. În Ajunul Crăciunului mergeam din casă în casă cu trei crai de la Răsărit cântând ,,O, ce veste minunată”, a spus printre altele Preasfințitul Părinte Siluan cu prilejul inagurării manifestării spirituale ,,Colindele Neamului”.

Ion Mărgan

Gazdele, alibunărenii, s-au gătit cu mic cu mare pentru această zi de aleasă revelație sufletească, prezentându-se cu un colaj de colinde. A urmat apoi un recital de colinde al elevilor de la Ș.G. ,,Frăție și Unitate” din Alibunar, ciclul I-IV, coordonat de învățătoarele Gheorghina Mengher și Adriana Filep Olar. Tot în cadrul acestui grupaj de colinde s-a prezentat solista vocală Iovana Țăran, elevă a Școlii de economie și comerț ,,Dositej Obradović” din Alibunar.

Următorii care au urcat pe scenă au fost elevii de la Ș.G. ,,Frăție și Unitate” din Seleuș, prezentând un recital de colinde sub genericul ,,Ca la noi de sărbători”, coordonatoare prof. Eleonora Miclea.

Bucurie în suflet publicului spectator au adus membri Clubului Pensionarilor din Sân-Mihai prezentându-se cu trei colinde, dirijori fiind Vasa Trocea și Ion Muntean. Au urmat apoi colindătorii ai S.C.A. ,,Frăție și Unitate” din Sărcia cu un colaj de colinde, dirijori fiind Zâna Miloș și Marcel Jivoin.

Cu un bogat colaj de colinde tradiționale s-au prezentat elevii de la ciclul I-IV de la Ș.G. ,,2 Octombrie” din Nicolinț instruiți de înv. Ionel Danciu, precum și grupul de colindători de la ciclul V-VIII sub bagheta prof. Leri Mengher.

Despre Fiul lui Dumnezeu, care a venit printre noi ,,să ne nască, și să crească, să ne mântuiască” ne-au amintit Grupul vocal al B.O.R. ,,Pogorârea Sf. Duh” din Seleuș, dirijor Anisia Liviana Băbuț, iar rapsodul popular Ion Marcovicean Bobăscu a interpretat două colinde tradiționale.

Sub egida datinei și a credinței se află și grupajul de colinde pregătit de Grupul vocal al S.C.A. ,,Lumina” din Iancaid, dirijor fiind Mirela Idvorean Iovița.

Grupul de colindători de la Ș.G. ,,Întâi Mai” din Petrovasâla coordonat de cadrele didactice: Elena Pența, Benoni Bucur, Romanța Glanda și Alexandra Mišković Zaică, au prezentat un mănunchi de colinde oglindite în ecourile obiceiului străvechi ,,Șiuralieșa”.

Cu un grupaj de colinde tradiționale s-au prezentat elevii de la Ș.G. ,,3 Octombrie” din Sân-Mihai cu sceneta ,,Legenda Crăciunului”, coordonatori Mărioara Gean Muntean și Mariana Tăpălagă.

Corul Școlii generale ,,Sf. Gheorghe” din Uzdin au răspândit și ei în mod autentic căldura și măreția praznicului de sărbători prezentând un frumos colaj de colinde, coordonator prof. Daniel Cheț.

Elevii de la Ș.G. ,,Žarko Zrenianin” din Satu Nou instruiți de Alexandru Frianț, Marinela Frianț, Dorel Mic și Ionel Baba, au evoluat cu un mănunchi de colinde, iar apoi au urmat grupul de colindători de la ciclul I-IV ai Ș.G. ,,Coriolan Doban” din Voivodinț, coordonator drd. Marinică Mozor.

Sfânta sărbătoare a Crăciunului a fost vestită de membrii S.C.A. din Ovcea care s-au prezentat cu o două colinde tradiționale, coordonator Adrian Cărăbaș.

De la Maramorac au venit grupul de colindători ai societății culturale, care au interpretat colinde sub bagheta Elenuței Voin Cimeșa.

În final, tuturor celor prezenți la manifestare organizatorul a urât un Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, liniște lângă cei dragi, veste bună pentru magi. Aroma sărbătorilor de iarnă și mirosul cozonacilor să le aducă în inimi sănătate, pace, liniște sufletească și un Crăciun fericit!