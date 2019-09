Muzica și-a găsit ecou în sufletele lor

Muzica! Iată arta care intră în vine și devine oxigen, iar sunetul ei circulă precum sângele. Acest lucru nu se învață; te naști cu el. Acesta și cazul celor doi tineri, frați care se dedau muzicii și cântă: ea la tambură, iar el la pian și clarinet.

Întrebați cum au îndrăgit muzica, Ana Maria și Nikola nu au un răspuns precis; asta pentru că dragostea și talentul la muzică le sunt înnăscute. Totuși, își amintesc cum au ales instrumentele la care cântă astăzi: ,,Dintotdeauna am ascultat muzică împreună cu tata. Am ales tambura pentru că produce un sunet frumos”. Tot printr-o întâmplare, instrumentul și l-a ales și Nikola: ,,Avem în casă un pian la care nu cânta nimeni. Pe mine m-a tentat”. Tânărul nu s-a mulțumit doar cu pianul. A început să cânte și la clarinet, iar la acest instrument îl instruiește Sorin Jivcu din Petrovasâla. Spune că nu îi este greu să cânte la două instrumente, pentru că bazele sunt aceleași la toate instrumentele. În plus, este și membru al corului Bisericii Ortodoxe Române din satul său de baștină.

Cei doi tineri nu și-au irosit talentul. Au exersat și au urmat școli de profil. Astăzi, Nikola este elev în clasa a II-a la Liceul de Muzică din Panciova la clasa profesoarei Maria Ligheti Balint, iar sora lui frecventează clasa a VI-a la Școala de Muzică la clasa profesoarei Ljiljana Marijanović; asta pe lângă faptul că începând din septembrie va fi în clasa a VII-a la școala generală din Satu-Nou. Cum se împacă școala de muzică și cea regulată, îi întrebăm. ,,Te obișnuiești cu timpul”, spune Nikola, iar Ana adaugă: ,,Nu e simplu, dar atunci când îți place un lucru cu adevărat faci sacrificii”.

Ana Maria și Nikola nu ezită să prezinte lumii talentul. Fata a cântat până acum la trei festivaluri, un concurs național și la două festivaluri internaționale. Are cinci premii I și un premiu II. Cântă și în orchestra școlară ,,Neven”, dar a fost și membră a formației panciovene ,,Tamburatorium”. Pe fratele ei publicul l-a văzut la Festivalul de Folclor Românesc al Copiilor, unde a cucerit premiile II și III, iar anul acesta, pentru prima dată, l-a ascultat cântând la clarinet Marele Festival. Mai mult decât atât, s-a situat pe primul loc la categoria soliștilor instrumentiști debutanți. Își amintește și de un concurs internațional al pianiștilor, unde a cucerit locul III: ,,Am auzit acolo mulți pianiști buni. La premiu nu m-am așteptat, dar este frumos când vine prin surprindere”, afirmă Nikola. Dar, așa cum spun interlocutorii noștri, muzica nu este doar despre concursuri. ,,Să fii muzician nu înseamnă doar să te lauzi cu premiile. Prietenii sunt cel mai valoros lucru pe care ni l-a adus muzica”, completează Ana Maria.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 37 din 14 septembrie 2019