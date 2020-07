Un zâmbet de milioane și o minte sclipitoare

În pleiada tinerilor activi din minoritatea noastră se impune și numele Aneliei Băbuț, bine cunoscut iubitorilor de poezie întrucât Anelia este una dintre cele mai bune recitatoare pe care le avem. Are o dicție impecabilă și găsește posibilităţi afective de exprimare lirică.

Această tânără din Uzdin, deosebit de activă pe plan cultural, desfășoară activități numeroaose și bucură de realizări frumoase. Cel mai recent succes al Aneliei este titlul de șefă de promoție, ea fiind cea mai bună elevă din generația ei la Liceul ,,Mihajlo Pupin” din Covăcița. Deține peste cincizeci de diplome și recunoștințe de la competiții și festivaluri – o dovadă a sârguinței, a unei munci sistematice.

– Pe când eram elevă la școala din Uzdin am participat la mai multe activități extrașcolare: formații corale, orchestră și dans popular, secția de teatru… Corul și orchestra școlii din Uzdin sunt, de zece ani încoace, cele mai bune din țară, iar ansamblul de folclor este unul dintre cele mai bune în regiune.

Totuși, de mică m-a pasionat cel mai mult poezia. Recit încă de când eram în clasa I a școlii din Uzdin și am fost premiată la nivel național și la cel internațional. Am obținut diploma de aur la competițiile regionale, iar cel mai de preț premiu al meu este diploma de bronz de rang republican obținută la concursul de recitatori ,,Pesniče naroda mog” la Valjevo în anul 2013. Pe lângă acestea, am obținut multe premii la concursul recitatorilor ,,Buna Vestire”, organizat de către Societatea Literar-Artistică ,,Tibiscus”. În ultimii doi ani am fost laureata festivalului și deținătoarea Marelui Premiu ,,Grand Prix”. De mai multe ori am participat la taberele de vară ARC din Romania, care au fost pentru mine experiențe extraordinare și un prilej de a învăța mai bine limba română, de a-mi face prieteni în România și în toată Europa. Anul trecut, la concursul de eseuri ,,România mea”, am primit unul din premiile concursului la care s-au prezentat trei sute de participanți.

La liceu am avut și activități în domeniul științei. Am participat la concursul ,,Energia în jurul nostru”, inițiat de Adunarea Provincială. Cu proiectul „Energia eoliana. Parcul eolian din Covăcița” am obținut premiul II la rang provincial. În urmă cu patru ani Secretariatul Provincial pentru Sport și Tineret mi-a conferit titlul ,,Talentul 2016”.

Teodora SMOLEAN

