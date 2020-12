Anul acesta Festivalul de Teatru în Limba Română pentru copii nu va avea loc

,,Arlechinul” zâmbește amar

An de an în această perioadă scena Căminului Cultural din Torac se umplea de voioșie, de copilărie… Copiii jucau teatru, recitau, se bucurau de prietenie, învățau și își dezvoltau talentul.

Festivalul de Teatru în Limba Română pentru Copii și Tineret ,,Arlechin” s-a impus rapid în spațiul cultural din Voivodina. A lansat mici vedete, a contribuit la realizarea unui climat competițional și a adus bucurie în sufletele câtorva sute de copii și adolescenți. Anul acesta, din cauza pandemiei, s-a așternut liniștea. ,,Arlechinul” zâmbește amar și așteaptă răbdător să vină vremuri mai bune.

De la Nataša Jovanović Mili, preşedinta Asociaţiei „Copiii din Torac”, care an de an s-a străduit să organizeze această întâlnire a micilor talente am aflat următoarele:

,,Deși am asigurat fonduri pentru cea de-a VII-a ediție a Festivalului ,,Arlechin” printr-un concurs al Ministerului Culturii, al Secretariatului pentru Cultură și al Secretariatului pentru Educație, Administrație, Reglementări și Minorități Naționale, a trebuit să renunțăm la festival din cauza pandemiei de coronavirus. Sper din toată inima că anul viitor vom putea continua acolo unde ne-am oprit anul trecut”.

F. RAȘA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 50 din 12 decembrie 2020