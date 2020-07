Tânăra Sara Gean din Vârșeț, laureata ediției

Sara Gean (n. 2 octombrie 2000) din Vârșeț a avut un succes de răsunet în această vară la prima ediție a concursului-expoziție pe care l-a organizat de Ziua Internațională a Iei Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia” din capitala Greciei, Atena. Concursul s-a adresat elevilor din școlile românești din diaspora și celor din comunitățile istorice. Tema desenelor a fost ia tradițională românească. Pentru lucrarea în care a reprodus cu fidelitate propria ie Sara a cucerit premiul I care constă într-o ie populară românească oferită de Atelierul ,,Bromania” și într-un șal tradițional Svetlana Karahan.

Lucrarea Sarei va fi inclusă într-o carte care va fi publicată pentru acest eveniment la editura „Esential Media”.

Organizatorii și-au propus ca prin acest concurs să să promoveze creativitatea copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani și să le stârnească dragostea față de tradițiile noastre românești.

Sara a trimis lucrarea la îndemnul învățătoarei Aurelia Crăite, care are doar cuvinte de laudă despre Sara: „Am trimis lucrările copiilor din clasele II-IV din Straja și m-am gândit că la concurs ar putea participa cineva din clasele V-VIII. Nu am avut timp să aștept lucrările profesorului de arte plastice, așa că am trimis textul concursului mamei Sarei Gean, eleva care a obținut premii la întrecerile de desen din cadrul școlii, fiind deosebit de talentată. Sara nu a fost eleva mea, dar pentru mine orice copil din școala noastră contează și este al „nostru”, aflăm de la doamna învățătoare.

Sara a terminat clasa a V-a a Școlii Generale „Olga Petrov-Radišić” din orașul natal. Este membră a secțiilor de folclor ale Societății Cultural-Artistice „Luceafărul” și familiarizată cu tradițiile, astfel că de fiecare dată îmbracă ia cu mândrie.

Mariana STRATULAT

