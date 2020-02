Pensionarii îşi petrec timpul organizând întâlniri de suflet

Anul trecut un grup de pensionari, în frunte cu Vasa Trocea, au ajuns la ideea de a constitui la nivel local o asociaţie care să le reprezinte interesele comune, dar şi pentru a organiza întâlniri de suflet cu colegii lor din satele din împrejurime. Această iniţiativă a prins rădăcini încă de la prima adunare constitutivă şi la momentul de faţă funcţionează o organizaţie cu un număr mare de pensionari provenind din toate sferele de activitate, cei mai numeroşi fiind agricultorii, apoi meşteşugarii.

– Ideea de a ne organiza într-o asociaţie a plecat de prietenii mei cu care am copilărit împreună, dar calea vieţii ne-a dus în toate părţile, însă soarta a vrut să ne reîntâlnim în satul natal. Am înfiinţat această asociaţie a pensionarilor cu scopul de a ne apăra interesele, de a discuta deschis despre problemele cu care ne confruntăm la ora actuală, dar şi pentru a ne petrece cât mai frumos timpul nostru liber, pe care îl avem din abundenţă. Majoritatea din prietenii mei au iubit cântecul şi dansul popular şi cu unii dintre ei am participat la un şir de petreceri organizate în satele româneşti, aşa că eu am propus să înfiinţăm un cor al pensionarilor. Am alcătuit un repertoriu de cântece de petrecere, pe care le fredonăm la întâlnirile noastre de suflet. Încă de când eram elev la şcoala primară eu am îndrăgit cântecul românesc şi mă mândresc cu acest lucru. Suntem cei mai numeroşi din întreaga comună – în jur de 300, şi ne pare bine că este aşa. Ne dăm întâlnire aproape în fiecare seară în una din încăperile din Căminul Cultural. Ne adunăm pentru a sta la un pahar de vorbă, dar şi pentru a face pregătiri ca sâ ne prezentîm cât mai bine la manifestările organizate de pensionari.

Ion Mărgan

