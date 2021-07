Asociația Pensionarilor ,,Tocic” din Marcovăț

Când este vorba despre viața socială la sat, folclorul și activitatea sportivă sunt primele care ne vin în minte. Totuși, când acordăm o atenție mai mare persoanelor de vârsta a treia, vedem că ele se pot asocia pentru a-și petrece la modul cât mai bun zilele de pensionari.

Bătrânețea poate fi și frumoasă! Marcovicenii sunt de acord cu această constatare. În anul 2017, în satul lor s-a deschis în mod oficial un club pentru pensionari cu denumirea de Tocic, după cunoscutul izvor de apă din apropierea satului. Pentru renovarea clădirii în care se găsește clubul autoguvernarea locală din Vârșeț a alocat 360.000 de dinari, iar la lucrările de finalizare marcovicenii au participat cu 70.000 de dinari.

În acest club, vârstnicii din Marcovăț au ocazia să stabilească relații de prietenie cu consătenii lor sau cu persoane din alte localități. Toţi se cunosc unii pe alții şi nu trece nicio zi în care să nu se întâlnească. Întâlnirile lipsesc doar în cazuri excepţionale.



Clubul are între 30 și 40 de membri activi. Numărul variază pentru că unii pleacă, iar alții rămân. Cele 25 de locuri la masă sunt ocupate în fiecare zi, mai ales în timpul iernii, când temperaturile nu le permit vârstnicilor să stea prea mult afară. Vara pensionarii stau în parc, profitând de vremea frumoasă și practicând sporturi, precum este darts (picado).

Activitățile la club nu lipsesc. Înainte de pandemia de coronavirus clubul a organizat multe adunări și excursii în diferite localități turistice, la mănăstiri și la muzee. A existat și un mare interes pentru vacanțele în stațiunile balneare din Voivodina și din restul Serbiei. Astfel de activități fac viața vârstnicilor mai împlinită.



Clubul pensionarilor colaborează și cu alte organizații publice sau cluburi similare. Astfel, persoanele în vârstă sunt încurajate să îndeplinească sarcini în comunitate.



În fiecare an de Nedeia satului, la sediul clubului are loc un turneu de șah și unul de jocuri de cărți. Participă cluburile din Marcovăț, Šušara, Izbište și Gudurica. Clădirea căminului pentru pensionari din Mărcovăț are o suprafață de 126 de metri pătrați. A fost complet reconstruită și dotată cu dispozitive electronice noi, fiind introdusă și încălzirea. Ca parte a reconstrucției clădirii, s-au executat lucrări de structură și schimbare completă a acoperișului. În plus, au fost înlocuite tâmplăria din lemn, pardoselile, ceramica și pereții despărțitori. S-a efectuat și izolarea clădirii. Jgheaburile, fațadele și instalațiile sanitare au fost înlocuite, fiind introduse și instalațiile electrice.

Vasilie PETRICĂ

