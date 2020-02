În curând vor se “vor întâmpla” alegerile (aprilie-mai) şi coaliţia la putere are nevoie de cât mai mulţi bani, pentru a-şi asigura guvernarea şi supremaţia, dar şi un procent cât mai mare de voturi, pentru a fi învingătoare şi a dovedi că poate conduce acest stat încă patru şi încă patru ani, iar după aceea va vede ce-i de făcut…, aşa că acum urmează scumpirea derivaţilor de petrol, a băuturile alcoolice, a curentului electric, a tuturor produselor la care se aplică accizele, căci (nu uitaţi) avem un stat atât de scump şi monden, încât şi astăzi, de pildă deputaţii în Parlamentul Serbiei, merg la serviciu cu maşini (ăştia din Panciova, dar şi din toate oraşele din jurul Belgradului), care trebuie “alimentate” cu benzină şi cu şoferi. Vă daţi seamă cât este chelutiala statului care posedă peste 6.000 de autoturisme luxoase (“Mercedes”, “BMW”, “Audi” etc.), care consumă şi câte 10-12 litri de derivaţi. În plus, costă şi întreţinerea lor, asigurările etc. Să vă spun doar că politicienii din Suedia, Norvegia, Danemarca, se duc la serviciu cu bicicleta, dar sunt state “putred de bogate”, cum am zice noi în Banatul nostru. Iată un sfat practic pentru aceia care fumează sau citesc acest comentariu: lăsaţi-vă de tutun, căci “politica ţigărilor” este făcută aşa încât, peste un an sau doi, ţigările să scumpească la 4-5 euro cutia (Doamne fereşte, căci trebuie să urmăm postulatele U.E.!), preţ care nu corespunde salarilor de numai 500-600 de euro. Uitaţi sau neglijaţi complet “promisiunea” premierului şi preşedintelui acestei ţări, făcută recent, că până în anul 2025 salariul în Serbia va fi de aproximativ 900 de euro, căci asta-i, cum ar zice un proverb sârbesc, o “promisiune făcută pentru bucuria nebunilor” ori în contextul alegerilor premergătoare.

Ţigările, dar şi restul produselor cu accize vor scumpi la fiecare 6 luni

Cetăţenii noştri (aceia care fumează) vor cumpăra, începând cu 3 februarie, ţigări mai scumpe cu 10 dinari la cutie – aşa se procedează deja de ani în şir, căci se măresc accizele la fiecare 6 luni.

Ce este acciza proporţională?

Acest “impozit”, numit acciză, s-a majorat cu 1,5 dinari, aşa că statul pe această bază la Anul Nou ia producătorilor chiar 73 dinari la o cutie, în loc de 71,5 dinari, cum era până acum. Şi acum, mă întreb dacă statul a mărit acciza cu numai 1,5 dinari şi de ce ţigările au scumpit cu 10 dinari la cutie. Iată care este răspunsul: statul nu s-a oprit numai la cei 1,5 dinari, ci a majorat şi aşa-numita (inventata) acciză proporţională şi TVA (taxa pe valoarea adăugată). În plus, mi-am amintit că nu demult tot acelaşi stat, Serbia, a majorat taxa pentru TV la 250 dinari, ca să amelioreze programul televiziunii naţionale, care este tot mai mizerabil şi lipsit de inovaţii, dar ştiu că redactorii de emisiune la TV Belgrad 1 au salarii de 150.000-200.000 dinari, în dependenţă de emisiune. Şi la alte posturi de televiziune, politica de redactare este expresia şi consecinţa subculturii (obiect care l-am avut la Facultatea de Filologie şi care apare în stările de criză economică şi politică dintr-o ţară) cu emisiuni depăşite şi infantile, cum este cazul cu “Pink”, “Happy”, “Prva” sau “Studio B” (pe care îl urmăresc tot mai puţini cetăţeni).

Tiberiu LĂPĂDAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 06 din 8 februarie 2020