Citesc, zilele acestea, în săptămânalul ,,Libertatea”, fel de fel de articole, reacții (a se citi bălăcăreli) ale ONG-urilor, partidelor/partidului român, și bineînțeles, ale unor indivizi despre cum a împărțit CNMNRS banii și despre păstrarea tradițiilor și a identității.

Nu am văzut, însă, acum, în preajma începutului noului an școlar, niciun cuvânt despre învățământul în limba română din Serbia, despre calitatea și importanța manualelor, și nu în ultimul rând, despre modul de exprimare al profesorilor care țin cursuri în clasele cu limba de predare română. Presupun că aceste teme par pentru mulți deșuete, neinteresante. Atâta timp, însă, cât nu ținem cont de aceste aspecte, vom avea lideri care și-au finalizat studiile cu o amărâtă nota de sub 7, vom avea profesori de limba română pentru care articolul hotărât și nehotărât vor fi un adevărat coșmar (chiar dacă sunt absolvenți de facultăți în calitate de bursieri ai statului român), vom avea autori de manuale care, de exemplu, vor folosi pentru ,,muzička zavesa” sintagma ,,perdea muzicală” în loc de împământenitul ,,cortina muzicală”… și multe altele!

M-am tot abținut să nu comentez orele de limba română, transmise de la apariția pandemiei COVID-19, de TV Novi Sad, programul în limba română, care au fost un circ și o rușine, deoarece, bieții copii au fost puși în situația să urmărească, fie niște învățători agramați, fie niște tinere domnițe care, văzându-se în fața camerelor de filmat, au considerat că, daca vor face din biata literatură română circ, vor fi mai atractive, sau mai rău, niște doamne, obosite de atâtea ore de gramatică, care s-au străduit din răsputeri să-i alunge pe bieții copii din fața micului ecran, chiar dacă se aflau în preajma unui examen. Dar, cui să-i pese de calitatea acelor lecții tv?!

Se vede că Departamentul pentru organizarea învățământului din cadrul Consiliului avea alte priorități! Nici liderii ONG-urilor și ai partidelor/partidului, nici ziariștii nu au fost oripilați/îngrijorați de aceste aspecte. Nici de faptul că, de ceva timp încoace, bursierii statului român au devenit doar o cifră bifată de facultăți, fără ca cineva să țină cont și de ce sunt viitorii absolvenți capabili să facă, la întoarcerea acasă, pentru profesie și comunitate. Nu am văzut pe nimeni să spună un cuvânt despre faptul (pe care este adevărat ca eu l-am aflat cu titlul de zvon) ca din cauza unei decizii a CNMNRS, 4 profesori de la Liceul economic din Alibunar, dintre care 2 sunt români, au rămas anul acesta fără ore?!

Dacă, însă, gustul ,,ciolanului”, scăpat printre degete, nu ar fi fost prea dulce pentru unii dintre reprezentanții ONG-urilor, cu siguranță nu am fi citit azi aceste textulețe și note de protest cu privire la lipsa de viziune și încapacitatea CNMNRS de a face distincție între cultură și tradiția minoră, locală și cea majoritară, reprezentativă pentru întreaga comunitate! Adevărat este, însă, că, azi, comunitatea română din acest areal are ceea ce a ales (a cules) la ultimele alegeri pentru CNMNRS – reprezentanți lipsiți de viziune, impostori și persoane care nu au făcut decât să distrugă și să pună o pată gri pe anumite evenimente culturale ale comunității!

Ionela MENGHER